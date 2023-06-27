Співачка, яка нещодавно змінила імідж, пошкодила ногу, тож змушена була терміново викликати лікаря у вихідний день. Зараз виконавиця почувається добре і вже повернулась додому, де проводить час з рідними.
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Подробиці нещасного інциденту
Оля Цибульська на високих підборах впала зі сходів. Як повідомила співачка, їй було дуже боляче.
Я просто впала. Впала зі сходів на своїх величезних високих підборах. Було дуже боляче. Дякувати Богу, у мене є друзі. Ми дорогою зателефонували моїй подрузі. Вона знайшла мені терміново лікаря Сергія, який виїхав у вихідний день, зробив мені рентген,
- зазначила артистка.
Виконавиця також додала: "Слава Богу, там немає жодної тріщини, жодного перелому. Але розтягнення зв'язок – це боляче. Я ніколи не знала цього".
Травма Олі Цибульської / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
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