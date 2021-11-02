Наразі Слава Камінська хворіє на коронавірус та перебуває на самоізоляції вдома, тому вирішила опублікувати архівні фото з дня народження її свекрухи – Людмили Камінської, де також була запрошена мама Слави. Поміж сімейних фото прихильники відзначили особливий зв'язок між Славою та Едгаром, який залишився між ними після розлучення.

Читайте також Слава Камінська показала, як гуляє з дітьми: хвору на COVID-19 зірку розкритикували в мережі

"Тяжка артилерія Ці фото повинні були потрапити в мережу ще 11 жовтня, але всьому свій час! Мабуть, я відчувала, що захворію і цей архів знадобиться мені пізніше, допоможе не нудьгувати, як мінімум у мережі. 11 жовтня – день народження нашої чудової бабусі, мами Людмили Камінської! Було весело. У нас з Едгаром, окрім чудових дітей, виходять чудові спільні фото", – підкреслила артистка.



Слава і Едгар Камінські заінтригували спільними фото / Фото з інстаграму співачки



Слава і Едгар Камінські заінтригували спільними фото / Фото з інстаграму співачки

​Цікаво Слава Камінська зачарувала фото з екскоханим і дітьми

Реакція мережі

Інстаграм вибухнув коментарями, коли фанати побачили спільні фото експодружжя. Чимало людей відзначили, що між ними досі відчувається любов і вони ще можуть бути разом, зокрема і Оля Цибульська, яка написала: "Класні ви".

"Які гарні";

"Просто ви любите один одного, це очевидно";

"Чомусь мені здається, що у вас з Едгаром не все втрачено! Так хочеться, щоб ви знову були разом, ви така гарна пара!";

"Мама і тато, ви прекрасні!";

"Це любовне кохання. Очі горять в обох! І це вау";

"Можна тепер так назавжди";

"Такі фото можуть вийти тільки у людей з не померлими почуттями один до одного. Ви ж ідеальні разом і дітки у вас такі прекрасні, тому що все найкраще взяли в обох";

"Одним словом, ви пара, і все, тут складно уявити по-іншому";

"Ви найкрасивіша пара! Дивишся на вас і бачиш кохання!!";

"Видно, що у вас двох відбувається, ще попереду знову кохання, кохання і кохання".

Коротко про розлучення Слави та Едгара Камінських

Слава та Едгар Камінські були однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. Після весілля пари, яке відбулось 16 липня 2014 року, закохані часто з'являлись на світських заходах, демонструючи сімейну ідилію. Полюбляли Едгар і Слава публікувати спільні фото з двома спільними дітьми – Леонардом і Лаурою.

Однак 5 червня 2019 року на сайті Подільського районного суду з'явилась заява на розлучення. Її подав Едгар Камінський 19 квітня. Після поширення інформації у ЗМІ ані Слава, ані її екскоханий не коментували причин розриву.

Згодом Камінський зізнався, що однією з причин розлучення стала ревнивість дружини. 2 липня 2019 року пара офіційно розлучилась.

Незважаючи на тимчасові стосунки в обох з пари, вони продовжують разом відпочивати, відводити дітей в школу та ходити на спільні свята. Проте вони живуть окремо.