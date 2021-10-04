Виконавиця не приховує, що перебуває в дружніх стосунках з колишнім чоловіком і є прикладом для багатьох пар, адже не всім після розриву вдається зберігати розуміння.

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Нове фото Слави Камінської з сім'єю

Знаменита сім'я сфотографувалася в Києві. Слава та Едгар позували разом із дітьми на тлі фонтану та Дніпра. Пластичний хірург ніжно обіймав ексдружину та мило усміхався. На обличчях нащадків пари також сяяли усмішки.

Для прогулянки артистка обрала чорну сукню, під яку одягнула рожеву сорочку. Поверх було пальто коричневого кольору. Такий одяг зірка поєднала з масивними чоботами. На обличчі вона зробила легкий макіяж, волосся вклала рівно і довершила look сонцезахисними окулярами.

"Тато, мама і мініатюрки в подарунок", – зворушливо підписала знімок Слава.



Слава та Едгар Камінські з дітьми / Фото з інстаграму співачки

У коментарях чудову сім'ю засипали компліментами.