"Все розбите": у якому стані кав'ярня чоловіка Джамали, що постраждала від обстрілів

Українська співачка Джамала розповіла, що сталось з кав'ярнею її чоловіка в Києві. Дізнавайтесь, чи продовжує працювати заклад, і чи не постраждали працівники.

10 жовтня Україна зазнала одного з найбільш масованих обстрілів. У цей день від ударної хвилі постраждала кав'ярня чоловіка Джамали в Києві.

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Джамала про кав'ярню чоловіка

Співачка розповіла, що заклад зазнав збитків – постраждала техніка, а скляні панелі розбилися і всіяли всю кав'ярню. Зате, на щастя, ніхто з барист не постраждав. У момент, коли прилетіла ракета, працівники вийшли на перерву.

Там справді все розбите та обладнання постраждало, скло. Але це таке. Там же почався день і прийшли баристи, які вийшли на перерву чи покурити. Це був початок робочого дня. І це головне. Головне, що всі живі!

– підсумувала Джамала.

Виконавиця додала, що вже наступного дня ця кав'ярня відновила роботу, довівши, що українці – незламні. Джамала зізналась, що зараз сімейний бізнес не приносить хорошого прибутку, але її чоловік продовжує розвивати заклади, щоб давати людям робочі місця.

, Джамала зізнавалась, що саме ця кав'ярня її чоловіка була для неї особливою. Туди вона запрошувала друзів та журналістів, проводила час з родиною.

Наслідки обстрілу кав'ярні:

Додамо, тепер у Джамали інші клопоти – вона стала суддею Національного відбору на Євробачення-2023. За неї проголосувало 16,56% українців.

Артистка зізналась, що для неї крісло журі – велика відповідальність. Зірка здивована вкотре отримати можливість обирати представника від України. "Я й сама не знала, мені розказали з соцмереж, що я вже шостий раз буду сидіти в журі. Я не очікувала, що це буде аж так довго. І не планувала, якщо чесно".