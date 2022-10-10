Нещодавно Джамала покинула шоу "Танці з зірками" у Варшаві і залишилась там з дітьми для подальшої роботи на культурному фронті. Проте новини з України 10 жовтня розбили їй серце – дітище її чоловіка, кав'ярня TAKAVA у центрі міста, потрапила під масований ракетний обстріл Росії.

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Вибуховою хвилею у закладі вибило усі вікна та зруйнувало скляні загородження всередині.



Джамала показала, у що перетворилась її сімейна кав'ярня / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Для Джамали – це особливе місце, адже там вона часто запрошувала друзів та журналістів на інтерв’ю, а також проводила час з чоловіком та дітьми. Востаннє вона там була наприкінці серпня – Джа показала відео, як пила там каву з подругою. Зараз приміщення завалене розбитим склом.



Джамала востаннє тут була у серпні 2022 року / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Проте у кав'ярні пообіцяли, що незабаром продовжить працювати, як тільки все відновить.

"takava – твій хіпстерський заклад, що кожного дня створює найкращий настрій тобі, вірить у доброту, долучається до благодійних акцій і буде продовжувати це робити, друзі ми вам гарантуємо! Наразі заклад на Жилянській 75 тимчасово не буде працювати, але! Як і кожен Українець, ми переживемо це разом, все відбудуємо, вистоїмо та переможемо кляту русню! Станемо ще більшими, крутішими та сильнішими! Слава Україні! Україна понад усе!" – написали представники закладу та показали наслідки руйнувань.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Зазначимо, що заклад TAKAVA Coffee-Buffet відкрив Бекір Сулейманов, чоловік Джамали, у 2017 році. З того часу бізнес сім'ї розширився – зараз у них 6 закладів лише в одному Києві. Також ще один заклад відкрився під час війни у Львові.