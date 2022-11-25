10 октября Украина подверглась одному из самых массированных обстрелов. В этот день от ударной волны пострадало кафе мужа Джамалы в Киеве.

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Джамала о кафе мужа

Певица рассказала, что заведение понесло убытки – пострадала техника, а стеклянные панели разбились и усеяли все кафе. Зато, к счастью, никто из баристов не пострадал. В момент прилетевшей ракеты работники вышли на перерыв.

Там действительно все разбито и оборудование пострадало, стекло. Но это такое. Там же начался день и пришли баристы, вышедшие на перерыв или покурить. Это было начало рабочего дня. И это главное. Главное, что все живы!

– подытожила Джамала.

Исполнительница добавила, что уже на следующий день это кофейня возобновила работу, доказав, что украинцы – несокрушимые. Джамала призналась, что сейчас семейный бизнес не приносит хорошую прибыль, но ее муж продолжает развивать заведения, чтобы давать людям рабочие места.

Напомним, Джамала признавалась, что именно это кафе ее мужа было для нее особенным. Туда она приглашала друзей и журналистов, проводила время с семьей.

Последствия обстрела кафе:

Добавим, теперь у Джамалы другие заботы – она стала судьей Национального отбора на Евровидение-2023. За нее проголосовало 16,56% украинцев.

Артистка призналась, что для нее кресло жюри – большая ответственность. Звезда удивлена еще раз получить возможность выбирать представителя от Украины. "Я и сама не знала, мне рассказали из соцсетей, что я уже шестой раз буду сидеть в жюри. Я не ожидала, что это будет так долго. И не планировала, если честно".