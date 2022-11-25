10 жовтня Україна зазнала одного з найбільш масованих обстрілів. У цей день від ударної хвилі постраждала кав'ярня чоловіка Джамали в Києві.

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Джамала про кав'ярню чоловіка

Співачка розповіла, що заклад зазнав збитків – постраждала техніка, а скляні панелі розбилися і всіяли всю кав'ярню. Зате, на щастя, ніхто з барист не постраждав. У момент, коли прилетіла ракета, працівники вийшли на перерву.

Там справді все розбите та обладнання постраждало, скло. Але це таке. Там же почався день і прийшли баристи, які вийшли на перерву чи покурити. Це був початок робочого дня. І це головне. Головне, що всі живі!

– підсумувала Джамала.

Виконавиця додала, що вже наступного дня ця кав'ярня відновила роботу, довівши, що українці – незламні. Джамала зізналась, що зараз сімейний бізнес не приносить хорошого прибутку, але її чоловік продовжує розвивати заклади, щоб давати людям робочі місця.

Нагадаємо, Джамала зізнавалась, що саме ця кав'ярня її чоловіка була для неї особливою. Туди вона запрошувала друзів та журналістів, проводила час з родиною.

Наслідки обстрілу кав'ярні:

Додамо, тепер у Джамали інші клопоти – вона стала суддею Національного відбору на Євробачення-2023. За неї проголосувало 16,56% українців.

Артистка зізналась, що для неї крісло журі – велика відповідальність. Зірка здивована вкотре отримати можливість обирати представника від України. "Я й сама не знала, мені розказали з соцмереж, що я вже шостий раз буду сидіти в журі. Я не очікувала, що це буде аж так довго. І не планувала, якщо чесно".