Після народження донечки лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поїхав на схід України, де продовжує давати концерти для бійців навіть у найгарячіших точках. Днями він потрапив під обстріл.

До слова Мені гидко, – Злата Огнєвіч прокоментувала фотосесії людей на тлі російської техніки

Святослав Вакарчук потрапив під обстріл

Виконавець виступив для захисників на Донеччині, де ворог накриває артилерію після невдалого наступу. Обстріл почався і під час виступу Святослава Вакарчука, втім, він все-таки продовжився у бліндажі. Тож, на щастя, ніхто не постраждав.

Ми часто потрапляємо в такі ситуації, хлопцям набагато тяжче, я можу півдня бути в такій ситуації, можу тиждень, а вони так місяцями сидять,

– розповів Святослав Вакарчук.

Також виконавець вперше прокоментував народження доньки, зізнаючись, що рідко бачить сім'ю. "Я щасливий, що взагалі зміг побачити просто викроїти буквально хвилинку для цього".

Хто з зірок потрапляв під обстріли