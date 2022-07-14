После рождения дочери лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уехал на восток Украины, где продолжает давать концерты для бойцов даже в самых горячих точках. На днях он попал под обстрел.

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Святослав Вакарчук попал под обстрел

Исполнитель выступил для защитников в Донецкой области, где враг накрывает артиллерию после неудачного наступления. Обстрел начался и во время выступления Святослава Вакарчука, однако, он все-таки продолжился в блиндаже. Так что никто не пострадал, к счастью.

Мы часто попадаем в такие ситуации, ребятам гораздо тяжелее, я могу полдня быть в такой ситуации, могу неделю, а они так месяцами сидят,

– рассказал Святослав Вакарчук.

Также исполнитель впервые прокомментировал рождение дочери, признаваясь, что редко видит семью. "Я счастлив, что вообще смог увидеть просто выкроить буквально минутку для этого".

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