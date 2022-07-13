Ще у травні в Києві відкрили виставку згорілої та знищеної ЗСУ російської військової техніки. Днями містом прогулювалась Злата Огнєвіч з сестрою й побачила, як люди фотографуються на тлі ворожих танків.
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Злата Огнєвіч про фото на тлі техніки
Виконавиця зізналась, що не до кінця розуміє, навіщо фотографуватись на тлі російської техніки. До того ж серед експонатів стрибають діти.
Мені моторошно на це все дивитися. Мені гидко. Наприклад, я не хочу фотографуватися на тлі цієї обгорілої техніки, яка принесла смерть, в якій хтось згорів, загинув. І там частини цього згорілого тіла залишилися у вигляді попелу... Я не розумію, що в цьому прикольного. Може я чогось не розумію?
– висловилась Злата Огнєвіч.
Злата Огнєвіч про фото на тлі техніки / Фото з інстаграм-сторіз
Зірка вирішила запитати у шанувальників, якої думки вони. Тут думка користувачів розділилась. Хтось думає, що фотографуватись на тлі російської техніки – нормально:
- "Нехай діти радіють";
- "Мене бере гордість за ЗСУ, що спалили цих падлюк, за дітей і всіх".
Та інші підтримали Злату:
- "Це жах";
- "Я теж цього не розумію";
- "Згодна з вами на 100%";
- "Та ні, все правильно. Техніку просто сфотографувати я розумію. Але фотографуватися...";
- "Я також не розумію цього, і вважаю, що це неправильно – фотографуватися і гуляти там".
Думка фанів Злати Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз
"Зважаючи на ваші відповіді на рахунок фото на тлі обгорілої техніки, я не одна думаю, що це гидко, бридко і огидно. І мені дуже приємно знати, як багато у мене однодумців. Дякую вам, ви класні", – відповіла Злата Огнєвіч шанувальникам.