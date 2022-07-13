Ще у травні в Києві відкрили виставку згорілої та знищеної ЗСУ російської військової техніки. Днями містом прогулювалась Злата Огнєвіч з сестрою й побачила, як люди фотографуються на тлі ворожих танків.

До слова Чоловік Олі Полякової виїжджав за кордон під час воєнного стану: пояснення співачки

Злата Огнєвіч про фото на тлі техніки

Виконавиця зізналась, що не до кінця розуміє, навіщо фотографуватись на тлі російської техніки. До того ж серед експонатів стрибають діти.

Мені моторошно на це все дивитися. Мені гидко. Наприклад, я не хочу фотографуватися на тлі цієї обгорілої техніки, яка принесла смерть, в якій хтось згорів, загинув. І там частини цього згорілого тіла залишилися у вигляді попелу... Я не розумію, що в цьому прикольного. Може я чогось не розумію?

– висловилась Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч про фото на тлі техніки / Фото з інстаграм-сторіз

Зірка вирішила запитати у шанувальників, якої думки вони. Тут думка користувачів розділилась. Хтось думає, що фотографуватись на тлі російської техніки – нормально:

"Нехай діти радіють";

"Мене бере гордість за ЗСУ, що спалили цих падлюк, за дітей і всіх".

Та інші підтримали Злату:

"Це жах";

"Я теж цього не розумію";

"Згодна з вами на 100%";

"Та ні, все правильно. Техніку просто сфотографувати я розумію. Але фотографуватися...";

"Я також не розумію цього, і вважаю, що це неправильно – фотографуватися і гуляти там".



Думка фанів Злати Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз

"Зважаючи на ваші відповіді на рахунок фото на тлі обгорілої техніки, я не одна думаю, що це гидко, бридко і огидно. І мені дуже приємно знати, як багато у мене однодумців. Дякую вам, ви класні", – відповіла Злата Огнєвіч шанувальникам.