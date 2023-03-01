Даша Кацуріна зізналась про пластичну операцію: що у собі змінила кохана Дантеса

Дівчина Володимира Дантеса Даша Кацуріна розповіла, що зробила пластичну операцію. Вона зізналась, що змінила у собі груди кілька років тому.

Бізнесвумен Даша Кацуріна днями в інстаграм-сторіз відповідала на запитання прихильників. Одними з найбільш популярних стали запитання про Володимира Дантеса, а також зміни у зовнішності.

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Даша Кацуріна зізналась про пластику

Підприємиця вперше зізналась, що зробила мамопластику близько 6 років тому – після перших пологів, коли народилась її донечка Саша. Даша зізналась, що вдруге лягати під ніж не планує, але періодично робить обстеження.

Тема грудей завжди актуальна, бачу багато запитань, тому відповідаю. Груди я зробила після перших пологів та народження Саші. Чи задоволена? Дуже! Переробляти після народження Івана не бачу сенсу, все подобається. З обов'язкового – для себе роблю УЗД раз на рік. Годувала Івана сама,

– поділилась Кацуріна.



Даша про пластику / Фото з інстаграм-сторіз

Хто з зірок зізнавався про пластику

Акторка Вікторія Варлей, яка брала участь в "Холостяку", зізнавалась про те, що робила пластичні операції. Вона детально розповіла про кілька маніпуляцій з зовнішністю – це груди та обличчя.

Раміна Есхакзай лягла під ніж пластичного хірурга у вересні минулого року – вона робила септопластику. Але ця операція була не задля зміни форми носа, а щоб покращити дихання.

Про чергову пластичну операцію також зробила блогерка Саша Бо. Вона їздила в Італію, де наважилась на булхорн – зміна форми верхньої губи.