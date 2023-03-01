Бизнесвумен Даша Кацурина на днях в инстаграм-сторезе отвечала на вопросы поклонников. Одними из самых популярных стали вопросы о Владимира Дантеса, а также изменения во внешности.

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Даша Кацурина призналась о пластике

Предпринимательница впервые призналась, что сделала маммопластику около 6 лет назад – после первых родов, когда родилась ее дочь Саша. Даша призналась, что второй раз ложиться под нож не планирует, но периодически делает обследование.

Тема груди всегда актуальна, вижу много вопросов, поэтому отвечаю. Грудь я сделала после первых родов и рождения Саши. Довольна ли? Очень! Переделывать после рождения Ивана не вижу смысла, все нравится. Из обязательного – для себя делаю УЗИ раз в год. Кормила Ивана сама,

– поделилась Кацурина.



Даша о пластике / Фото с инстаграм-сториз

Интересно, что на днях в пластике груди заподозрили блоггер Дашу Квиткову. Она опубликовала пикантную фотосессию с вырезами и акцентом на декольте. Дашу засыпали вопросами операции, но она на них не отреагировала.

Кто из звезд признавался о пластике