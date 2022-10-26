Блогерка ніколи не приховувала, що збільшувала губи з допомогою ін'єкцій краси. Нещодавно вона повністю розчинила верхню губу колагенозою та гіалуронідазою, щоб "більше ніколи не надувати її філером".

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Однак вже через кілька тижнів повідомила про нові зміни у зовнішності. Заради цього Саша їздила в Італію та вкотре лягла під ніж пластичного хірурга.

Саша Бо зробила ще одну пластичну операцію

Блогерка наважилася на булхорн – пластичну операцію, яку роблять, щоб виправити форму верхньої губи. З допомогою цього хірургічного втручання скорочують занадто велику відстань між носом і верхньою губою, роблячи її більшою.

Цю операцію дівчині зробили в Італії. Підписники навіть не здогадувалися про втручання, поки блогерка сама не розповіла про це. Шви Саші знімали вже після повернення додому. Це зробив її чоловік Платон, який за освітою стоматолог.

Саша Бо розповіла про операцію / Скриншоти інстаграм-сторіс блогерки

Зазначимо, що нещодавно Саша Бо скаржилася на негативні наслідки уколів краси. Вона помітила фіброз та грудочки на губах, які виникли після збільшення.

Реакція мережі

Здебільшого користувачі мережі негативно ставляться до пластичних операцій, критикують зірок, які наважуються на такі кроки. Однак цього разу Сашу Бо засипали компліментами. Блогерка зізналася, що справді не приймає свою верхню губу, через що вирішила змінити її, і підписники поставилися з розумінням.

"Ти помолодшала!"

"Ідеальні риси обличчя! Найголовніше – подобатися самій собі! А ти з цим впоралася на відмінно!"

"Дуже схожа на Анджеліну Джолі! Тільки наша, українська і ще зовсім юна!"

"Взагалі законно бути такою гарною?"

"Дуже акуратно і гарно!"

Пластичні операції Саші Бо

У жовтні минулого року блогерка зізналася, що зробила операцію зі збільшення грудей. Тоді Сашу оперував відомий пластичний хірург і колишній чоловік Слави Камінської – Едгар Камінський. Тепер об'єм бюсту блогерки – 86 сантиметрів.

До того вона наважилася ще на кілька операцій: