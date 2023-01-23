Вікторія Варлей з "Холостяка" в інтерв'ю поділилась не лише зізнаннями про особисте, але й розповіла про пластичні операції – маніпуляції з зовнішністю, які зробила.

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Варлей про пластичні операції

Вікторія зізналась, що першу пластичну операцію зробила у 34 роки. За один період вона здійснила кілька маніпуляцій.

Це все я робила за раз. Груди, транскон'юнктивальна пластика. Частково вирізані Біша. І ще робила ліпо нижньої частини обличчя. Але зробили погано. Я зверталась до інших лікарів, з цим підборіддям де я тільки не ходила. Тут лікар мені пояснив: "Віко, неможливо це зробити. Треба вирізати гланди". Тобто це моя анатомія обличчя,

– зізналась Вікторія.

Учасниця "Холостяка" розповіла, що робила груди тільки заради хлопця-американця, який наполіг на цьому рішенні. Все решта дівчина зробила для кар'єри. "Все, що я зробила на обличчі, я зробила заради професії. Мені не подобалося, як виглядало під очима. Теж були щічки, воно дивно виглядало для мене. Груди, може, і не робила б. У мене не було комплексів, американець-хлопець мав пунктик стосовно великих грудей. Він хотів, щоб я зробила більше".

Всі пластики обійшлись Вікторії приблизно у 10 тисяч доларів. Але окрім цього вона часто буває у косметолога та робить інші маніпуляції: коле ботокс чи робить апаратні процедури.

Варлей додала, що позитивно ставиться до таких змін у зовнішності. Тепер вона планує знову зробити пластику грудей, але цього разу зменшити їх – дівчина почувається некомфортно. Але на це вона наважиться лише в Україні. "Вірю, що скоро закінчиться це паскудство і зможу повернутися додому. По-перше, тут це дорого. Те, що в нас буде коштувати 7 – 8 тисяч, тут буде 50. Мамопластика буде десь 20 – 25".

Як Вікторія виглядала до пластики

В інстаграм-сторіз акторка опублікувала колаж з фото, на яких показала себе ще до пластичних операцій. Вона поділилась, що здійснила колосальну працю над собою.



Вікторія до операцій / Фото з інстаграм-сторіз



Вікторія до операцій / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, серед учасниць "Холостяка" про уколи та блефаропластику зізнавалась і Марина. Вона показувала, який мала вигляд за 2 роки до маніпуляцій із зовнішністю.