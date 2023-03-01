Бізнесвумен Даша Кацуріна днями в інстаграм-сторіз відповідала на запитання прихильників. Одними з найбільш популярних стали запитання про Володимира Дантеса, а також зміни у зовнішності.

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Даша Кацуріна зізналась про пластику

Підприємиця вперше зізналась, що зробила мамопластику близько 6 років тому – після перших пологів, коли народилась її донечка Саша. Даша зізналась, що вдруге лягати під ніж не планує, але періодично робить обстеження.

Тема грудей завжди актуальна, бачу багато запитань, тому відповідаю. Груди я зробила після перших пологів та народження Саші. Чи задоволена? Дуже! Переробляти після народження Івана не бачу сенсу, все подобається. З обов'язкового – для себе роблю УЗД раз на рік. Годувала Івана сама,

– поділилась Кацуріна.



Даша про пластику / Фото з інстаграм-сторіз

Цікаво, що днями у пластиці грудей запідозрили блогерку Дашу Квіткову. Вона опублікувала пікантну фотосесію з вирізами та акцентом на декольте. Дашу засипали запитаннями про операцію, але вона на них не відреагувала.

Хто з зірок зізнавався про пластику