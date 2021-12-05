В обіймах Філіпа Кіркорова: Софія Ротару вкотре виступила на "Пісні року" у Москві

Співачка Софія Ротару вкотре з'явилась у Москві на фестивалі "Пісня року". Там вона виступила з Філіпом Кіркоровим, MARUV та Ані Лорак.

4 грудня у Москві пройшов кількагодинний фестиваль "Пісня року". Він вийде в ефір у перші дні нового року, однак у мережі вже поширюють відео, як українська співачка Софія Ротару збирає овації у країні-окупанті.

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Ротару виступила в Москві

Про участь Софії Ротару на "Пісні року" також стало відомо через її спільне фото з Філіпом Кіркоровим, якому наразі заборонений в'їзд до України. Перед камерою артисти позували в обіймах.



Софія Ротару і Філіп Кіркоров / Фото з інстаграму Філіпа Кіркорова

Софія Ротару виконала кілька пісень, зокрема "Білий танець". Зі сцени вона висловила подяку росіянам: "Дякую, люблю вас!". Також знаменитість отримала нагороду у номінації "Майстер" від Ігоря Крутого.

Гастрольна діяльність Софії Ротару на дві країни

Після подій 2014 року народна артистка продовжувала отримувати гонорари від країни-агресора. У 2017 році вона прийняла музичну нагороду "Золотий грамофон", яку присуджували в Кремлівському палаці.

Через 3 роки Софія Ротару відвідала "Пісню року", що проходила у Москві. Попри те, що вона відмовилась виступати на фестивалі у 2019 році, у 2020 зірка виконала на сцені "Червону руту" Володимира Івасюка й цьогоріч знову з'явилась на заході.

Після цього Софія Ротару повернулась в Україну. У грудні 2020 року вона виступила на новорічному концерті "Кварталу 95".

У 2021 році, перед Днем Незалежності, Володимир Зеленський присудив Софії Ротару нагороду "Національна легенда української музики". Попри те, що кількома днями тому вона виступала на "Новій хвилі" у Сочі.