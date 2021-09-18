Ніяк не звикну до декольте, – Катя Осадча про зміни у фігурі після пологів
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Успішна українська телеведуча Катя Осадча розповіла, що її фігура після пологів значно змінилась. Особливо це стосується зони декольте зірки, адже вона годує сина грудьми. Осадча поділилась новим фото у відвертій сукні.
Українська телеведуча Катя Осадча місяць тому втретє стала мамою. Вона майже повернулась у форму після пологів, а також відновила зйомки. Днями зірка поділилась змінами в її фігурі після появи сина.
До теми Катя Осадча пригадала, як 4 роки тому позувала для обкладинки Elle з новонародженим сином
Катя Осадча про зміни у фігурі
Знаменитість опублікувала фото, де показала підготовку до зйомок. Вона позувала у розкішній бірюзовій сукні з паєтками та відвертими вирізами. Катя Осадча доповнила образ блискучим кольє та тендітними каблучками. Ведуча зібрала волосся у низький пучок й зробила макіяж.
Особливо помітною на фото саме є зона декольте, яку зауважує й сама телезірка. У неї збільшився бюст, адже Катя годує сина грудьми.
Ніяк не звикну до свого декольте,
– поділилась Осадча.
Катя Осадча / Фото з інстаграм-сторіз
Також телеведуча розповіла, що у перервах між знімальними процесами вона зціджує молоко для новонародженого сина.
Катя Осадча зціджує молоко для сина / Фото з інстаграм-сторіз
Як зіркові матусі повертаються у форму після пологів
- Катя Осадча розповідала, що намагалась стежити за своїм харчуванням ще під час вагітності. Вона їла солодке тільки в першій частині дня та не вживала шкідливу їжу. Тому відновити форму після пологів їй набагато легше.
- Натомість співачка MamaRika лише за півтора місяця повернулась у бездоганну форму. Для цього вона дотримувалась кількох правил: робила сухий масаж щіткою, наносила крем від розтяжок, носила бандаж, правильно харчувалася та пила багато води. Скоро вона планує почати займатися спортом.
- Секретами схуднення після пологів ділилась дружина "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун. Вона активно займалась спортом, відвідувала масажі, не їла після 18:00 та виключила з раціону солодке, борошняне і смажене.