Украинская телеведущая Катя Осадчая месяц назад в третий раз стала мамой. Она почти вернулась в форму после родов, а также возобновила съемки. На днях звезда поделилась изменениями в ее фигуре после появления сына.

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Катя Осадчая об изменениях в фигуре

Знаменитость опубликовала фото, где показала подготовку к съемкам. Она позировала в роскошном бирюзовом платье с пайетками и откровенными вырезами. Катя Осадчая дополнила образ сверкающим колье и хрупкими кольцами. Ведущая собрала волосы в низкий пучок и сделала макияж.

Особенно заметна на фото именно зона декольте, которую замечает и сама телезвезда. У нее увеличился бюст, так как Катя кормит сына грудью.

Никак не привыкну к своему декольте,

– поделилась Осадчая.



Катя Осадчая / Фото из инстаграм-сториз

Также телеведущая рассказала, что в перерывах между съемочными процессами она сцеживает молоко для новорожденного сына.



Катя Осадчая сцеживаем молоко для сына / Фото из инстаграм-сториз

Как звездные мамочки возвращаются в форму после родов