Украинская телеведущая Катя Осадчая месяц назад в третий раз стала мамой. Она почти вернулась в форму после родов, а также возобновила съемки. На днях звезда поделилась изменениями в ее фигуре после появления сына.
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Катя Осадчая об изменениях в фигуре
Знаменитость опубликовала фото, где показала подготовку к съемкам. Она позировала в роскошном бирюзовом платье с пайетками и откровенными вырезами. Катя Осадчая дополнила образ сверкающим колье и хрупкими кольцами. Ведущая собрала волосы в низкий пучок и сделала макияж.
Особенно заметна на фото именно зона декольте, которую замечает и сама телезвезда. У нее увеличился бюст, так как Катя кормит сына грудью.
Никак не привыкну к своему декольте,
– поделилась Осадчая.
Катя Осадчая / Фото из инстаграм-сториз
Также телеведущая рассказала, что в перерывах между съемочными процессами она сцеживает молоко для новорожденного сына.
Катя Осадчая сцеживаем молоко для сына / Фото из инстаграм-сториз
Как звездные мамочки возвращаются в форму после родов
- Катя Осадчая рассказала, что пыталась следить за своим питанием еще во время беременности. Она ела сладкое только в первой части дня и не употребляла вредную пищу. Поэтому восстановить форму после родов ей гораздо легче.
- А певица MamaRika всего за полтора месяца вернулась в безупречную форму. Для этого она придерживалась нескольких правил: делала сухой массаж щеткой, наносила крем от растяжек, носила бандаж, правильно питалась и пила много воды. Скоро она планирует начать заниматься спортом.
- Секретами похудения после родов делилась жена "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлыстун. Она активно занималась спортом, посещала массажи, не ела после 18:00 и исключила из рациона сладкое, мучное и жареное.