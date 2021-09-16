Вперше обличчям глянцю Elle Ukraine Катя Осадча стала в січні 2015 року. Тоді на обкладинці вона з'явилась у зухвалому образі – шубі насиченого винного кольору та шкіряних чоботах.
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Під верхній одяг ведуча не одягла нічого, тому сидячи на підлозі засвітила тендітне тіло та стрункі ніжки. Макіяж в Осадчої теж був епатажний – червоні губи та виділені тінями очі.
Як пригадує зірка, у січневому випуску 6 років тому вона розповідала про кар'єру та цілі.
Катя Осадча на обкладинці Elle 2015 року / Фото з інстаграму ведучої
Через два роки життя Каті Осадчої круто змінилося. Вона вдруге стала мамою – народила сина Івана від чоловіка Юрія Горбунова.
У перші місяці життя малюк став зіркою червневого випуску Elle Ukraine 2017 року. Це при тому, що його обличчя батьки приховували до 4 років, а про дитинство Івана вони досі розповідають скупо. На обкладинці глянцю Осадча постала в ніжному образі, годуючи сина грудьми.
Дві дуже різні обкладинки: одна – про материнство, друга – про кар'єру й цілі. Пам'ятаю, як для першої обкладинки я несамовито худла, щоб увійти у свою ідеальну модельну форму,
– підписала Катя Осадча.
Катя Осадча з сином Іваном на обкладинці Elle 2017 року / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча з сином Іваном для Elle 2017 року / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча з сином Іваном для Elle 2017 року / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча для Elle 2017 року / Фото з інстаграму ведучої
За лічені години допис Каті Осадчої викликав резонанс у мережі. У коментарях фани захоплювалися красою ведучої та порівняли її з зіркою серіалу "Секс і місто" Сарою Джессікою Паркер:
- "Спочатку подумала, що це Сара Джессіка Паркер";
- "Чомусь дуже схожі на Сару Джессіку Паркер на першому і другому фото";
- "Материнство вам до лиця";
- "Очей не відвести, так красиво";
- "Красуня, чекаємо нову обкладинку з вами";
- "Вас не впізнати на фото, як дівчинка там. Красуня, але й зараз не гірша, просто інша".