Відома українська ведуча Катя Осадча практично не ділилась новинами про свою вагітність. Однак ще вагітною вона позувала у фотосесії для журналу. Лише зараз, через 2 тижні після пологів, зірка показала зворушливі фото.

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Катя Осадча на обкладинці глянцю

Знаменитість постала перед об'єктивом повністю оголеною. Вона загорнулась у довгу блакитну тканину, що приховала її груди та стрункі ноги. Однією рукою Катя Осадча прикрила інтимні місця.

Оголеним телезірка залишила тільки вагітний животик та плече. Ніжності образу додавав світло-рожевий манікюр.

Волосся Катя Осадча зібрала у низький акуратний хвіст, прикрасивши зачіску довгою чорною стрічкою з бантом. Особливою деталлю стали білі сережки-підвіски.

На обличчі ведуча зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала пудровою помадою.

Катя Осадча
Катя Осадча / Viva!

Також Катя Осадча позувала разом з чоловіком, Юрієм Горбуновим. Подружжя сиділо на підлозі, чуттєво дивлячись один одному у вічі. Шоумен обрав для фотосесії білу сорочку, чорні класичні штани та туфлі.

Зіркова дружина натомість позувала у білосніжній обтислій сукні довжини міді, що підкреслювала її стан. Елегантний look довершили золоті сережки, вишукана зачіска та макіяж. Біля пари також лежав букет квітів.

Катя Осадча
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Viva!

Інтерв'ю Каті Осадчої

Ведуча знімалась у передачі до самих пологів. Вона зізналась, що організм просто давав змогу активно працювати.

Звичайно, іноді дається взнаки втома. Десь із тижня 25 я відмовилася від підборів: мені стало важко довго ходити на них. Якщо підрахувати, скільки я ходжу за зйомку, то це буде до 4 кілометрів. А так загалом ми не зменшили кількість зйомок і відряджень,
– розповіла зірка.

Знаменитість додала, що навіть попри пандемію вона побувала у багатьох країнах. Все завдяки тому, що вона може спрогнозувати певні ситуації в робочому чи інших процесах.

Катя Осадча поділилась, що під час вагітності стежила за своїм харчуванням, щоб довго не повертатися у форму після пологів.

"Зважаючи на зміни сезонів і те, що зараз багато роботи (іноді не вистачає часу просто поїсти), в сумі зайвих набраних кілограмів усі три вагітності приблизно однакові. Моя увага до харчування з кожною вагітністю ставала ретельнішою, та на кілограми це ніяк не впливає – все одно організм має набрати певну кількість. У середньому за вагітність я набираю десь 15–17 кілограмів. Ті рази вони пішли дуже швидко, як буде зараз, не знаю", – зізналась телеведуча.