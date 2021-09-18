Українська телеведуча Катя Осадча місяць тому втретє стала мамою. Вона майже повернулась у форму після пологів, а також відновила зйомки. Днями зірка поділилась змінами в її фігурі після появи сина.

До теми Катя Осадча пригадала, як 4 роки тому позувала для обкладинки Elle з новонародженим сином

Катя Осадча про зміни у фігурі

Знаменитість опублікувала фото, де показала підготовку до зйомок. Вона позувала у розкішній бірюзовій сукні з паєтками та відвертими вирізами. Катя Осадча доповнила образ блискучим кольє та тендітними каблучками. Ведуча зібрала волосся у низький пучок й зробила макіяж.

Особливо помітною на фото саме є зона декольте, яку зауважує й сама телезірка. У неї збільшився бюст, адже Катя годує сина грудьми.

Ніяк не звикну до свого декольте,
– поділилась Осадча.

Катя Осадча
Катя Осадча / Фото з інстаграм-сторіз

Також телеведуча розповіла, що у перервах між знімальними процесами вона зціджує молоко для новонародженого сина.

Катя Осадча
Катя Осадча зціджує молоко для сина / Фото з інстаграм-сторіз

Як зіркові матусі повертаються у форму після пологів

  • Катя Осадча розповідала, що намагалась стежити за своїм харчуванням ще під час вагітності. Вона їла солодке тільки в першій частині дня та не вживала шкідливу їжу. Тому відновити форму після пологів їй набагато легше.
  • Натомість співачка MamaRika лише за півтора місяця повернулась у бездоганну форму. Для цього вона дотримувалась кількох правил: робила сухий масаж щіткою, наносила крем від розтяжок, носила бандаж, правильно харчувалася та пила багато води. Скоро вона планує почати займатися спортом.
  • Секретами схуднення після пологів ділилась дружина "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун. Вона активно займалась спортом, відвідувала масажі, не їла після 18:00 та виключила з раціону солодке, борошняне і смажене.