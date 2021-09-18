Українська телеведуча Катя Осадча місяць тому втретє стала мамою. Вона майже повернулась у форму після пологів, а також відновила зйомки. Днями зірка поділилась змінами в її фігурі після появи сина.
До теми Катя Осадча пригадала, як 4 роки тому позувала для обкладинки Elle з новонародженим сином
Катя Осадча про зміни у фігурі
Знаменитість опублікувала фото, де показала підготовку до зйомок. Вона позувала у розкішній бірюзовій сукні з паєтками та відвертими вирізами. Катя Осадча доповнила образ блискучим кольє та тендітними каблучками. Ведуча зібрала волосся у низький пучок й зробила макіяж.
Особливо помітною на фото саме є зона декольте, яку зауважує й сама телезірка. У неї збільшився бюст, адже Катя годує сина грудьми.
Ніяк не звикну до свого декольте,
– поділилась Осадча.
Катя Осадча / Фото з інстаграм-сторіз
Також телеведуча розповіла, що у перервах між знімальними процесами вона зціджує молоко для новонародженого сина.
Катя Осадча зціджує молоко для сина / Фото з інстаграм-сторіз
Як зіркові матусі повертаються у форму після пологів
- Катя Осадча розповідала, що намагалась стежити за своїм харчуванням ще під час вагітності. Вона їла солодке тільки в першій частині дня та не вживала шкідливу їжу. Тому відновити форму після пологів їй набагато легше.
- Натомість співачка MamaRika лише за півтора місяця повернулась у бездоганну форму. Для цього вона дотримувалась кількох правил: робила сухий масаж щіткою, наносила крем від розтяжок, носила бандаж, правильно харчувалася та пила багато води. Скоро вона планує почати займатися спортом.
- Секретами схуднення після пологів ділилась дружина "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун. Вона активно займалась спортом, відвідувала масажі, не їла після 18:00 та виключила з раціону солодке, борошняне і смажене.