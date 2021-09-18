Українська телеведуча Катя Осадча місяць тому втретє стала мамою. Вона майже повернулась у форму після пологів, а також відновила зйомки. Днями зірка поділилась змінами в її фігурі після появи сина.

До теми Катя Осадча пригадала, як 4 роки тому позувала для обкладинки Elle з новонародженим сином

Катя Осадча про зміни у фігурі

Знаменитість опублікувала фото, де показала підготовку до зйомок. Вона позувала у розкішній бірюзовій сукні з паєтками та відвертими вирізами. Катя Осадча доповнила образ блискучим кольє та тендітними каблучками. Ведуча зібрала волосся у низький пучок й зробила макіяж.

Особливо помітною на фото саме є зона декольте, яку зауважує й сама телезірка. У неї збільшився бюст, адже Катя годує сина грудьми.

Ніяк не звикну до свого декольте,

– поділилась Осадча.



Катя Осадча / Фото з інстаграм-сторіз

Також телеведуча розповіла, що у перервах між знімальними процесами вона зціджує молоко для новонародженого сина.



Катя Осадча зціджує молоко для сина / Фото з інстаграм-сторіз

Як зіркові матусі повертаються у форму після пологів