Обраниця Макса Михайлюка стрімко втратила зайву вагу й повернула свою худорлявість. Відповідаючи на запитання підписників про схуднення, дівчина зізналась, що не лінувалася й взялась за себе одразу після пологів.

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Даша Хлистун займалась спортом, відвідувала масажі та правильно харчувалась. Зі свого раціону вона виключила солодке, борошняне, жирне, жарене та не їла після 6 вечора.

Публіка захоплюється фігурою моделі й вважає, що вона повернулась в ідеальну форму. Натомість красуня, яка до вагітності важила 52 кілограми, запевнила – їй є над чим працювати.

Я поки не прийшла до того результату, який мене задовольняє, але стараюсь,

– заявила Даша Хлистун.

Нагадаємо, як і більшість майбутніх матусь, Даша Хлистун не обмежувала себе в їжі під час вагітності. Відтак, за дев'ять місяців вона набрала 20 кілограмів і називала себе "добрим пиріжком".

Дружина Макса Михайлюка / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Днями Максим Михайлюк з "Холостяка" виходив у світ з дружиною та донечкою Аріаною. Сім'я з'явилась на дні народженні друга. На святі були присутні Григорій Решетник з дружиною Христиною, адже іменинник – їхній кум.

Так, Даша Хлистун захопила ідеальним виглядом в атласній мінісукні яскраво-червоного кольору. Вона ефектно продемонструвала стрункий стан і довгі ніжки.