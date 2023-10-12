"Це мають знати всі": Руслана емоційно звернулася до Тоні Матвієнко після смерті її мами

Українська співачка Руслана емоційно звернулася до доньки покійної артистки Ніни Матвієнко. Вона заявила, що Тоня успадкувала від мами унікальний голос і тепер вона така єдина на планеті.

Руслана зізналася, що досі не вірить у смерть Ніни Матвієнко. 11 жовтня у Києві провели в останню путь легендарну українську співачку.

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Руслана пригадала, що багато років тому вона була тренером-наставником Тоні на "Голосі країни". Після смерті Ніни Матвієнко вона публічно звернулася до її доньки.

Я хочу, щоб ці слова були почуті всіма… Тоню, ти завжди будеш для всіх донькою Ніни Митрофанівни. Бо таке твоє коріння. Та відтепер ти – єдиний такий голос на планеті. Ти – носій безцінного дару, відтінку, кольору, світла української душі,

– написала співачка.

Руслана додала, що тепер яскрава зірка на ім'я Ніна Матвієнко завжди надихатиме та вкриватиме світлом шлях Тоні.

Ніна Матвієнко мала унікальний голос