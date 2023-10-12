"Це мають знати всі": Руслана емоційно звернулася до Тоні Матвієнко після смерті її мами
Українська співачка Руслана емоційно звернулася до доньки покійної артистки Ніни Матвієнко. Вона заявила, що Тоня успадкувала від мами унікальний голос і тепер вона така єдина на планеті.
Руслана зізналася, що досі не вірить у смерть Ніни Матвієнко. 11 жовтня у Києві провели в останню путь легендарну українську співачку.
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Руслана пригадала, що багато років тому вона була тренером-наставником Тоні на "Голосі країни". Після смерті Ніни Матвієнко вона публічно звернулася до її доньки.
Я хочу, щоб ці слова були почуті всіма… Тоню, ти завжди будеш для всіх донькою Ніни Митрофанівни. Бо таке твоє коріння. Та відтепер ти – єдиний такий голос на планеті. Ти – носій безцінного дару, відтінку, кольору, світла української душі,
– написала співачка.
Руслана додала, що тепер яскрава зірка на ім'я Ніна Матвієнко завжди надихатиме та вкриватиме світлом шлях Тоні.
Ніна Матвієнко мала унікальний голос
- 8 жовтня Україну сколихнула новина про смерть Ніни Матвієнко. За неймовірний вокал її називали голосом душі українського народу. Співачкою захоплювалися не лише в Україні, а й за кордоном.
- Її вважали справжньою іконою української естради. Попри популярність, Ніна народилася у бідній сім'ї та вчилася у школі-інтернаті. 24 Канал розподав, яким був життєвий і творчий шлях Матвієнко.
- Ця новина стала шоком для багатьох українців, які обожнювали творчість народної артистки. У соцмережі зірки поділилися спогадами й фото з Матвієнко.
- На смерть артистки відреагував і Володимир Зеленський. Він написав, що Ніна Матвієнко житиме вічно в нашій культурі, музиці та пам'яті.