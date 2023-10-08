Президент України вшанував пам'ять співачки. Зірковий бомонд сьогодні ділиться фото з Ніною Матвієнко, пригадуючи роботу та спілкування з нею.
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Володимир Зеленський захопився голосом Матвієнко та зазначив, що овації від її унікального співу лунали в залах по всій Україні та багатьох інших місцях планети.
З нами назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні. Її "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Квітка-душа"… Все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті,
– заявив президент.
Глава держави також висловив щирі співчуття рідним і близьким Матвієнко.
Зеленський опублікував фото Матвієнко / Світлина з його телеграм-каналу
Померла Ніна Матвієнко: коротко
- 8 жовтня Україну сколихнула сумна новина – померла співачка Ніна Матвієнко. Їй було 75 років, вона не дожила два дні до 76-річчя.
- Про смерть народної артистки повідомила її донька Тоня. Вона не розповіла деталей, лише сказала, що мама померла та показала усміхнене фото Ніни Матвієнко.
- Ця новина стала шоком для багатьох українців, які обожнювали творчість народної артистки. У соцмережі зірки діляться спогадами про Матвієнко та висловлюють співчуття.
- За неймовірний вокал її називали голосом душі українського народу. Співачкою захоплювалися по всьому світу. 24 Канал розповів, яким був життєвий і творчий шлях Матвієнко.