Руслана призналась, что до сих пор не верит в смерть Нины Матвиенко. 11 октября в Киеве провели в последний путь легендарную украинскую певицу.
Интересно Не хотела, чтобы знала общество, – родные Нины Матвиенко призывали не рассказывать о ее последних днях.
Руслана вспомнила, что много лет назад она была тренером-наставником Тони на "Голосе страны". После смерти Нины Матвиенко она публично обратилась к ее дочери.
Я хочу, чтобы эти слова были услышаны всеми… Тоня, ты всегда будешь для всех дочерью Нины Митрофановны. Ибо такие твои корни. Но теперь ты – единственный такой голос на планете. Ты – носитель бесценного дара, оттенка, цвета, света украинской души,
– написала певица.
Руслана добавила, что теперь яркая звезда по имени Нина Матвиенко будет всегда вдохновлять и покрывать светом путь Тони.
Нина Матвиенко имела уникальный голос
- 8 октября Украину всколыхнула новость о смерть Нины Матвиенко. За невероятный вокал ее называли голосом души украинского народа. Певицей увлекались не только в Украине, но и за рубежом.
- Ее считали настоящей иконой украинской эстрады. Несмотря на популярность, Нина родилась в бедной семье и обучалась в школе-интернате. 24 Канал распадал, каким был жизненный и творческий путь Матвиенко
- Эта новость стала шоком для многих украинцев, обожавших творчество народной артистки. В соцсети звезды поделились воспоминаниями и фото из Матвиенко.
- На смерть артистки отреагировал и Владимир Зеленский. Он написал, что Нина Матвиенко будет жить вечно в нашей культуре, музыке и памяти.