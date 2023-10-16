Зокрема, під час церемонії прощання з Ніною Митрофанівною виконавець Монатік зауважив, що йому її "буде дуже сильно не вистачати". Днями про своє самопочуття після смерті матері заговорила Тоня Матвієнко.

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Тоня Матвієнко зізналася, як почувається після смерті мами

Виконавиця опублікувала інстаграм-сторіс, де виставила своє фото. На знімку Тоня постала без макіяжу із 2 заплетеними косичками. Вона позувала з серйозним обличчям. Селфі артистка зробила ввечері просто на вулиці.

Ніби час зупинився,

– зазначила співачка.



Тоня Матвієнко / Скриншот з інстаграм-сторіс

Смерть Ніни Матвієнко: що відомо

Легенда української естради пішла з життя 8 жовтня. Вона не дожила до свого 76-річчя всього 2 дні.

До дня народження Ніни Митрофанівни донька готувала творчий подарунок. Так, 10 жовтня Тоня Матвієнко презентувала зворушливу присвяту. Композиція називається "Сік землі" і закликає слухачів шанувати українське коріння та бути вдячними батькам.

На церемонії прощання, яка відбулася 11 жовтня, Тоня Матвієнко зізналася, що всі ці дні після смерті мами відчуває її присутність. Водночас вона зазначила, що Ніна Митрофанівна просила не плакати за нею.

"Я хотіла б подякувати їй, що виростила мене, що вона була моїм прикладом. І дякую, що зробила такий вклад для України… Я тепер буду завжди знати, що вона поряд", – сказала Тоня.