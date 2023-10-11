На прощання з Ніною Митрофанівною прийшли також Дмитро Монатік та його дружина. У Національній філармонії, що в Києві, співак висловився про виконавицю. Він заважив, що її "буде дуже сильно не вистачати".

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Монатік висловився про Ніну Матвієнко

Артист поділився, що народна артистка відіграла значну роль в його творчому шляху.

Геніально неповторна людина, якої нам всім буде дуже сильно не вистачати. Людина, яка мені дала дуже багато порад, дуже багато чому навчила, в якої я вчився, якою я надихався і буду надихатись,

– наголосив співак.

Дмитро зауважив, що молоде покоління виконавців повинно пам'ятати про легендарність Ніни Матвієнко, адже за словами артиста, вона заслуговує на те, щоб її талант жив вічно.

Монатік підсумував: "Якби добро мало фізичний стан і ним можна було б описати людину, то це точно була б Ніна Митрофанівна".

Монатік та Ніна Матвієнко співпрацювали

У 2018 році двоє артистів на концерті "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" разом заспівали трек "В цей день". Несподіваним став образ народної артистки. Вона постала у ніжно-фіолетовій сукні з білим корсетом та рожевим волоссям. До того ж 70-річна виконавиця вийшла на сцену на вискових бежевих підборах.

Напередодні цього заходу Ніна Митрофанівна разом з Монатіком відвідали спільну фотосесію. Співачка позувала на фото з ірокезом та рожевим волоссям. Своєю чергою виконавець мав більш звичні образи. Втім, на кадрах Монатік постав з чималою кількістю татуювань.

Монатік та Ніна Матвієнко – "В цей день": дивіться відео онлайн