В частности, во время церемонии прощания с Ниной Митрофановной исполнитель Монатик отметил, что ему ее "будет очень сильно не хватать". На днях о своем самочувствии после смерти матери заговорила Тоня Матвиенко.
Важно В Киеве простились с Ниной Матвиенко: фото и видео с церемонии
Тоня Матвиенко призналась, как чувствует себя после смерти мамы
Исполнительница опубликовала инстаграмм-сторис, где выставила свое фото. На снимке Тоня предстала без макияжа с 2-мя заплетенными косичками. Она позировала с серьезным лицом. Селфи артистка сделала вечером прямо на улице.
Словно время остановилось,
– отметила певица.
Тоня Матвиенко / Скриншот с инстаграмм-сторис
Смерть Нины Матвиенко: что известно
- Легенда украинской эстрады ушла из жизни 8 октября. Она не дожила до своего 76-летия всего 2 дня.
- Ко дню рождения Нины Митрофановны дочь готовила творческий подарок. Так, 10 октября Тоня Матвиенко презентовала трогательное посвящение. Композиция называется "Сок земли" и призывает слушателей уважать украинские корни и быть благодарными родителям.
- На церемонии прощания Тоня Матвиенко призналась, что все эти дни после смерти мамы чувствует ее присутствие. В то же время она отметила, что Нина Митрофановна просила не плакать за ней.
"Я хотела бы поблагодарить ее, что вырастила меня, что она была моим примером. И спасибо, что сделала такой вклад для Украины… Я теперь буду всегда знать, что она рядом", – сказала Тоня.
- Известно, что похоронили исполнительницу на Зверинецком кладбище в Киеве. Провести народную артистку Украины в последний путь пришло много украинских звезд. В частности, Павел Зибров, Амадор Лопес, Монатик и другие.
- Семья певицы не разглашает детали о ее смерти. Кроме того, они призвали "не спрашивать и не публиковать личные подробности последних дней Нины Матвиенко", потому что знаменитость "не хотела, чтобы об этом знала общественность".