В частности, во время церемонии прощания с Ниной Митрофановной исполнитель Монатик отметил, что ему ее "будет очень сильно не хватать". На днях о своем самочувствии после смерти матери заговорила Тоня Матвиенко.

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Тоня Матвиенко призналась, как чувствует себя после смерти мамы

Исполнительница опубликовала инстаграмм-сторис, где выставила свое фото. На снимке Тоня предстала без макияжа с 2-мя заплетенными косичками. Она позировала с серьезным лицом. Селфи артистка сделала вечером прямо на улице.

Словно время остановилось,

– отметила певица.



Тоня Матвиенко / Скриншот с инстаграмм-сторис

Смерть Нины Матвиенко: что известно

Легенда украинской эстрады ушла из жизни 8 октября. Она не дожила до своего 76-летия всего 2 дня.

Ко дню рождения Нины Митрофановны дочь готовила творческий подарок. Так, 10 октября Тоня Матвиенко презентовала трогательное посвящение. Композиция называется "Сок земли" и призывает слушателей уважать украинские корни и быть благодарными родителям.

На церемонии прощания Тоня Матвиенко призналась, что все эти дни после смерти мамы чувствует ее присутствие. В то же время она отметила, что Нина Митрофановна просила не плакать за ней.

"Я хотела бы поблагодарить ее, что вырастила меня, что она была моим примером. И спасибо, что сделала такой вклад для Украины… Я теперь буду всегда знать, что она рядом", – сказала Тоня.