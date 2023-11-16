У 40-ий день з дня смерті мами: Тоня Матвієнко розчулила архівними відео з Ніною Митрофанівною

16 листопада 2023, 13:06
Читать новость на русском

Джерело:

Тоня Матвієнко

16 листопада виповнилося 40 днів з дня смерті відомої української артистки Ніни Матвієнко. Донька співачки Тоня в соцмережах вшанувала пам'ять покійної матері.

Вона поділилася архівними кадрами з Ніною Митрофанівною. Це дуже розчулило шанувальників виконавиці.

Не пропустіть Не всі у захваті: реакція українців на ідею перейменування вулиці на честь Ніни Матвієнко

40 днів без Ніни Матвієнко

Віддаючи шану своїй мамі, Тоня поділилася відео покійної артистки. Зокрема, на одному з роликів співачку можна побачити в чорній шубі з хусткою на голові. У відео Ніна Митрофанівна щиро усміхається.


Архівне відео з Ніною Матвієнко / скриншот з інстаграм-сторіс Тоні Матвієнко

До того ж Тоня виставила відео, де її мати бігла за маленькою онукою Ніною. Це відбувалося просто на мальовничому березі моря.

Лети моя Лебідко,
– зазначила під роликом Тоня.

Реакція мережі 

У коментарях під роликом фани висловили захоплення Ніною Митрофанівною та написали співчутливі слова родині.

  • "Вона жива. Жива вічно, просто зараз не з нами, але в наших серцях і на небі";
  • "Мама лишилась в вашому голосі, у вашому серці та навіки в наших серцях її пісня";
  • "Як болить. Які ми щасливі, що знали вас! Які щасливі, що маємо ваші пісні, ваш голос в серці!";
  • "Ваша Лебідка завжди буде в нашій пам'яті. А ви її продовження";
  • "Нехай її душі там буде спокійно. Вічна пам'ять на землі Ніні Митрофанівні. Досі не можу повірити";
  • "Які гарні спогади";
  • "Хай відпочиває, їй там краще. Там нема ні страху, ні болю. Живіть щасливе життя, так буде краще для вас і для ваших діток".

Смерть Ніни Матвієнко: що відомо 

  • 8 жовтня Тоня Матвієнко повідомила сумну звістку про те, що пішла з життя її мати, народна артистка України Ніна Матвієнко. Ця несподівана заява сколихнула український шоубізнес.
  • Зіркові подруги знаменитості натякали, що співачка боролась з тяжкою хворобою. Водночас родина виконавиці закликали утримуватися від розголошення подробиць останніх днів життя Ніни Митрофанівни, оскільки так перед смертю забажала сама артистка.
  • Згодом Арсен Мірзоян розповів, що співачка померла від онкології.
  • З Ніною Матвієнко попрощалися 11 жовтня у Свято-Феодосіївському монастирі в Києві, а поховали її на Звіринецькому кладовищі.

Автор: Софія Хомишин