У 40-ий день з дня смерті мами: Тоня Матвієнко розчулила архівними відео з Ніною Митрофанівною

16 листопада виповнилося 40 днів з дня смерті відомої української артистки Ніни Матвієнко. Донька співачки Тоня в соцмережах вшанувала пам'ять покійної матері.

Вона поділилася архівними кадрами з Ніною Митрофанівною. Це дуже розчулило шанувальників виконавиці.

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Віддаючи шану своїй мамі, Тоня поділилася відео покійної артистки. Зокрема, на одному з роликів співачку можна побачити в чорній шубі з хусткою на голові. У відео Ніна Митрофанівна щиро усміхається.



Архівне відео з Ніною Матвієнко / скриншот з інстаграм-сторіс Тоні Матвієнко

До того ж Тоня виставила відео, де її мати бігла за маленькою онукою Ніною. Це відбувалося просто на мальовничому березі моря.

Лети моя Лебідко,

– зазначила під роликом Тоня.

Реакція мережі

У коментарях під роликом фани висловили захоплення Ніною Митрофанівною та написали співчутливі слова родині.

"Вона жива. Жива вічно, просто зараз не з нами, але в наших серцях і на небі";

"Мама лишилась в вашому голосі, у вашому серці та навіки в наших серцях її пісня";

"Як болить. Які ми щасливі, що знали вас! Які щасливі, що маємо ваші пісні, ваш голос в серці!";

"Ваша Лебідка завжди буде в нашій пам'яті. А ви її продовження";

"Нехай її душі там буде спокійно. Вічна пам'ять на землі Ніні Митрофанівні. Досі не можу повірити";

"Які гарні спогади";

"Хай відпочиває, їй там краще. Там нема ні страху, ні болю. Живіть щасливе життя, так буде краще для вас і для ваших діток".

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