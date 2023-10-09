Артистки, які були подругами Ніни, заявили, що вона пережила кілька операцій. Допомогу Матвієнко пропонувала і Наталія Могилевська, яка показала останні фото зі співачкою.

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Зірки розповіли про хвороби Матвієнко

Співачка та телеведуча Анжеліка Рудницька багато років дружила з Ніною Митрофанівною. За її словами, артистка мала тяжку хворобу.

Вона стільки всього пережила і вистояла… Ми, її друзі, дізналися про хворобу відносно недавно. Мовчали, бо вона не хотіла показуватися слабкою. Я хотіла приїхати в лікарню, але Тоня сказала, що мама не хоче, щоб її бачили такою,

– поділилася Рудницька.

Народна артистка України Валентина Ковальська теж товаришувала з Матвієнко десятки років. Вона пригадує, що бачилася з Ніною влітку, і тоді нічого не віщувало біди.

"Їздили разом на день народження Івана Миколайчука на Буковину, потім поїхали до його музею, а згодом – в одну зі шкіл, ввечері був ще один захід. Ніна все це витримала, не було навіть натяку на те, що погано себе почуває", – сказала вона.

Артистка додала, що Матвієнко лежала в лікарні, їй робили операції – на підшлунковій, а потім на нирках.

Вона мені після другої операції прислала фото – сиділа в кріслі, мала гарний вигляд, правда, з коротко підстриженим волоссям. Написала: "Я вже можу сидіти",

– пригадує Ковальська.

Співачка Оксана Муха востаннє спілкувалася з Матвієнко в кінці серпня. Ніна не розповіла їй про хворобу.

"Вислала фото, де вона підстрижена коротко. Я запитала, що сталося: така рішуча зміна. Вона: "Не переживай, все добре. Набридло довге волосся". А я не наважилася лізти в душу", – каже Муха.

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