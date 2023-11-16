Она поделилась архивными кадрами с Ниной Митрофановной. Это очень растрогало поклонников исполнительницы.

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Отдавая почтение своей маме, Тоня Матвиенко поделилась видео с покойной артисткой. В частности, на одном из роликов певицу можно увидеть в черной шубе с платком на голове. В видео Нина Митрофановна искренне улыбается.



Архивное видео с Ниной Матвиенко / Скриншот из инстаграмм-сторис Тони Матвиенко

К тому же Тоня выставила видео, где ее мать бежала за маленькой внучкой Ниной. Это происходило прямо на живописном берегу моря.

Лети моя Лебидка,

– отметила под роликом Тоня.

Реакция сети

В комментариях под роликом фаны выразили восхищение Ниной Митрофановной и выразили соболезнование семье.

"Она жива. Жива вечно, прямо сейчас не с нами, но в наших сердцах и на небе";

"Мама осталась в вашем голосе, в вашем сердце и навеки в наших сердцах ее песня";

"Как болит. Как мы счастливы, что знали вас! Как счастливы, что имеем ваши песни, ваш голос в сердце!";

"Ваша Лебидка всегда будет в нашей памяти. А вы ее продолжение";

"Пусть ее душе там будет спокойно. Вечная память на земле Нине Митрофановне. До сих пор не могу поверить";

"Какие хорошие воспоминания";

"Пусть отдыхает, ей там лучше. Там нет ни страха, ни боли. Живите счастливую жизнь, так будет лучше для вас и для ваших детей".

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