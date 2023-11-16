Вона поділилася архівними кадрами з Ніною Митрофанівною. Це дуже розчулило шанувальників виконавиці.
Не пропустіть Не всі у захваті: реакція українців на ідею перейменування вулиці на честь Ніни Матвієнко
40 днів без Ніни Матвієнко
Віддаючи шану своїй мамі, Тоня поділилася відео покійної артистки. Зокрема, на одному з роликів співачку можна побачити в чорній шубі з хусткою на голові. У відео Ніна Митрофанівна щиро усміхається.
Архівне відео з Ніною Матвієнко / скриншот з інстаграм-сторіс Тоні Матвієнко
До того ж Тоня виставила відео, де її мати бігла за маленькою онукою Ніною. Це відбувалося просто на мальовничому березі моря.
Лети моя Лебідко,
– зазначила під роликом Тоня.
Реакція мережі
У коментарях під роликом фани висловили захоплення Ніною Митрофанівною та написали співчутливі слова родині.
- "Вона жива. Жива вічно, просто зараз не з нами, але в наших серцях і на небі";
- "Мама лишилась в вашому голосі, у вашому серці та навіки в наших серцях її пісня";
- "Як болить. Які ми щасливі, що знали вас! Які щасливі, що маємо ваші пісні, ваш голос в серці!";
- "Ваша Лебідка завжди буде в нашій пам'яті. А ви її продовження";
- "Нехай її душі там буде спокійно. Вічна пам'ять на землі Ніні Митрофанівні. Досі не можу повірити";
- "Які гарні спогади";
- "Хай відпочиває, їй там краще. Там нема ні страху, ні болю. Живіть щасливе життя, так буде краще для вас і для ваших діток".
Смерть Ніни Матвієнко: що відомо
- 8 жовтня Тоня Матвієнко повідомила сумну звістку про те, що пішла з життя її мати, народна артистка України Ніна Матвієнко. Ця несподівана заява сколихнула український шоубізнес.
- Зіркові подруги знаменитості натякали, що співачка боролась з тяжкою хворобою. Водночас родина виконавиці закликали утримуватися від розголошення подробиць останніх днів життя Ніни Митрофанівни, оскільки так перед смертю забажала сама артистка.
- Згодом Арсен Мірзоян розповів, що співачка померла від онкології.
- З Ніною Матвієнко попрощалися 11 жовтня у Свято-Феодосіївському монастирі в Києві, а поховали її на Звіринецькому кладовищі.