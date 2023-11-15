У розмові зі Славою Дьоміним Арсен Мірзоян розповів про останні дні життя Ніни Матвієнко. Хвороба загострилась в останній місяць.

До слова З сімейного архіву: Тоня Матвієнко розчулила мережу відео, де показала молоду Ніну Митрофанівну

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"Було важко її бачити. Спочатку Ніна Митрофанівна просила, щоб ми не з'являлися – чоловіки, тільки дівчата. Бо не хотіла, щоб її такою бачили, а потім уже хочеш – не хочеш, приїжджали всі, хто міг, хто був вільний. Усе одно треба було їздити – привозити ліки, просто поговорити. Єдине, було дивно, що Ніна Митрофанівна ні на що не жалілася, а потім їй щось різко стало погано. Ми не розуміли, що це може бути. Ніхто не розумів, що це так серйозно", – зауважив артист.

Арсен Мірзоян поділився, що у Тоні є останні слова Ніни Митрофанівни. Він підтвердив, що співачка померла від онкології. Але додав, що більше про це може розповісти лише його дружина.

Вона ніколи не хотіла, щоб її слабкою вважали, вона вважала себе здоровою людиною, у неї ніколи нічого не боліло. І ми завжди коли їй казали, що треба ходити по лікарях, здавати аналізи, вона відповідала: "Я гарно почуваюся",

– розповів Арсен Мірзоян.

Співак додав, що Ніна Матвієнко вела здоровий спосіб життя і часто дотримувалась дієт. Під час останніх зустрічей вона запитувала Арсена, коли це закінчиться: "Хотів її сфотографувати, але не встиг. Вона просто запитувала, коли це закінчиться. Просто хотіла, щоб це все якось закінчилося".

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном: дивіться відео онлайн

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