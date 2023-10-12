Він вважає, що артистка мала цілительський дар. Раніше Ольга Сумська розповіла, що Ніна Матвієнко бачила віщі сни.

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Зібров в молодості мешкав у будинку, де жила і Ніна Матвієнко. Він розповів зворушливу історію, як співачка вилікувала його від хвороби.

За його словами, одного ранку артист мав дуже високу температуру, яку не міг нічим збити. По дорозі до аптеки він зустрів Ніну Митрофанівну, яка запропонувала йому допомогу.

Вона прийшла, зробила якісь примочки, обтерла мене, запалила свічку в квартирі, заварила трави, сказала це випити. Довго молилася, робила якийсь обряд наді мною – я заснув. Прокинувся зранку – в мене температура 36,6. Вона мене зцілила,

– впевнений Зібров.

На думку співака, Ніна Матвієнко мала цілительський дар.

Після цього випадку артисти бачилися частіше, їздили з концертами по Радянському Союзу.

"Часто спілкувалися, і жодного разу не чув, що вона стомилася. Останній рік – це були благодійні концерти для військових… Я вважаю, що вона зірка планетарного масштабу", – висловився Зібров.

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