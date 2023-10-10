Виявляється, Ніна Митрофанівна бачила віщі сни. Сумська пригадала, що востаннє бачила зіркову подругу влітку.

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Ніна Матвієнко мала здібності

Сумська товаришували зі співачкою багато років. Вона дізналася, що Матвієнко часто бачила віщі сни.

Вона бачила віщі сни – розповідала мені про них часто дуже. Страшно, що я більше не отримаю повідомлення від Ніночки. Ми не поспілкуємося більше наживо,

– розповіла Ольга.

Акторка впевнена, що на сцені ніхто не замінить Ніну Митрофанівну. Подруга пригадала, як вони святкували Різдво у Карпатах. За її словами, Ніна Митрофанівна тоді була сяюча та життєрадісна, тож навіть думки не виникло, що вона може піти з життя.

Після цього вони ще зустрічалися на концертах для військових весною та влітку. А за декілька місяців Матвієнко померла.



Сумська з Ніною Матвієнко / Фото з інстаграму Сумської

Ольга Сумська захоплювалася співом подруги.

Її голос – як сонце, як хмари, як ріки, як зелені пагорби… Виходить на сцену – і нічого більше не треба. Ні фонограм, ні оркестрів. Тільки голос – і мороз по шкірі. Проникає в кожну клітину,

– каже актриса.

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