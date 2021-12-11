Не з Задворним: з ким Злата Огнєвіч розвиває стосунки після "Холостячки"

У фіналі романтичного реаліті "Холостячка" Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. Однак їхня романтична історія не склалась. Після шоу зірка зблизилась з іншим учасником.

На пост-шоу "Холостячки" Злата Огнєвіч та Андрій Задворний лише згадувати, як їм було добре разом. За півтора місяця реальних стосунків чоловік нібито охолов, припинив відчувати те, що відчував. Його закоханість минула, тоді як співачка щиро зізнавалась у коханні.

До теми "Холостячка-2": як склалися стосунки Злати Огнєвіч та Андрія Задворного після проєкту

Зізнання Андрія дуже ранило "Холостячку", але в той момент активізувався інший учасник – Максим Тарапата. Саме він став її підтримкою після болісного розриву – запрошував на побачення, катав по місту ночами, дарував квіти.

Так, у мене є почуття. Я дуже радий, що в нас такі стосунки, що ми одне одного підтримуємо,

– поділився Максим Тарапата.

Поки говорити про кохання між Златою Огнєвіч і Максом зарано. Однак чоловік не виключає того, що їхня дружба може трансформуватися у справжні почуття. Зараз він дає час "Холостячці", аби її рана загоїлась.

Злата Огнєвіч і Максим Тарапата / Фото з інстаграму чоловіка

Як Максим Тарапата реагував на виліт з "Холостячки"

Чоловік зізнався, що часом йому "було боляче" і нелегко через ревнощі до інших учасників.

Одразу після 11 випуску Максим розповів, що "вдячний за кожну хвилину", яку провів зі Златою Огнєвіч. Він написав, що в їхній "історії на проєкті була поставлена крапка", але йому є що сказати. Схоже, так Максим натякав, що спілкування зі співачкою продовжилося в реальному житті.

Натомість сестра Тарапати зізнавалась, що він довго не міг повірити у фінал їхньої історії. Чоловік був по-справжньому розгубленим.