Максим Тарапата пройшов до того етапу проєкту, коли Злата Огнєвіч знайомила учасників зі своїми батьками. Але за крок до фіналу співачка з ним попрощалась.

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Максим Тарапата про відмову Злати Огнєвіч

Чоловік зізнався, що тоді він був шокований таким рішенням головної героїні.

Ну, для мене це був великий сюрприз. Саме того дня я точно не очікував, що так все закінчиться. Особливо з огляду на те, як у нас розвивалися зі Златою стосунки. Ба більше, як пройшло побачення та зустріч з її рідними,

– поділився Тарапата.

"Злата дуже чітко тоді відповіла. Я думаю, що вона на певному етапі у проєкті давала шанс нашим стосункам. Проте потім зрозуміла, що її почуття до інших чоловіків сильніші. Вона зізналася у цьому собі та мені. І відпустила мене", – додав він.



Максим Тарапата і Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму чоловіка

Тарапата про ревнощі

Максим Тарапата розповів, що на романтичному проєкті була конкуренція. Однак це формулювання здається йому не надто вдалим, адже шоу – не турнір.

Це більше про ревнощі, з якими часом було нелегко впоратися. І що далі ми всі заходили, то сильніше це відчувалося. Тут лише самоконтроль та фокус на тому, навіщо я прийшов на проєкт. Моєю метою було не конкурувати з хлопцями, а вибудовувати стосунки зі Златою,

– підкреслив чоловік.

Учасник "Холостячки" поділився, що іноді йому було непросто спостерігати за стосунками Огнєвіч з іншими.

"Так, мені часом було боляче відчувати й спостерігати, як у хлопців паралельно теж вибудовуються та розвиваються стосунки, але для мене був фокус на моїй історії зі Златою. Намагався абстрагуватись від того, що відбувається з хлопцями. Для мене було по-справжньому лише те, що між нами", – підсумував Тарапата.