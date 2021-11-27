Вже наступного тижня відбудеться фінал реаліті-шоу "Холостячка". Чимало глядачів були впевнені, що там буде Максим Тарапата, адже він перший зізнався Златі у своїх почуттях. Однак Огнєвіч не змогла відповісти чоловікові взаємністю.

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Максим Тарапата про виліт з "Холостячки"

Одразу після того, як глядачі дізналися про рішення "Холостячки", Максим опублікував допис, в якому подякував їй за спільну історію, в якій, на жаль, немає щасливого продовження.

Я вдячний за кожну хвилину, яку провів з тобою! Дякую тобі, Злато,

– написав Тарапата.

"Сьогодні в нашій історії на проєкті була поставлена крапка. Мені є ще що сказати, але це буде трішки пізніше. Лише хочу додати, що я всім вам дуже вдячний за підтримку й за те, що були зі мною весь цей час", – звернувся Максим до підписників.



Максим Тарапата – ексучасник "Холостячки" / Фото з інстаграму Тарапати

Нагадаємо, нещодавно ми спілкувалися з Максимом і у відвертому інтерв'ю він також не приховував почуттів до Злати. Головне з розмови: