Не складається, – SLAVIA розповіла чи живе в квартирі, яку придбала у шлюбі з Дзідзьо
Джерело:"Зірковий шлях"
Ексдружина Дзідзьо співачка SLAVIA навесні планувала переїхати в будинок за містом, де розпочала ремонт. Хоча вона мріяла про цю квартиру, але з переїздом не складалося.
Дзідзьо придбав житло у 2019 році. Це квартира в селі Підгірці, що біля Києва. Спочатку він не хотів купляти її, однак, коли побачив місце на власні очі, то зрозумів, що там чудово.
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SLAVIA про квартиру, куплену в шлюбі з Дзідзьо
Після розлучення артист залишив квартиру колишній дружині. Однак вона там залишатися не хотіла. Навесні 2022 року планувала переїхати за місто – у будинок, де вже розпочала робити ремонт. Дівчина поділилася, що це не пов'язано з закоханістю чи новими стосунками, вона просто хотіла контролювати всі процеси. Але війна зруйнувала ці плани.
Про квартиру, яку придбала з Дзіздьо, довго мріяла. Вона прагнула жити на природі, неподалік від водойми. І в Підгірцях все це було.
Ми придбали цю квартиру, коли ще були одружені з Михайлом. Я дуже мріяла про неї. Обожнюю природу, воду, а там якраз недалечко є озеро. Три роки ми чекали завершення будівництва і ось нарешті можна було починати ремонт. Я вже собі все уявила в новій оселі, здається, що і життя там прожила — така чітка картинка перед очима. Але не складається, мабуть, так треба,
– поділилася SLAVIA.
Дзідзьо і SLAVIA / Фото з інстаграму співачки
Розлучення Дзідзьо та SLAVIA
- Офіційно Дзідзьо оголосив про розлучення в березні 2021 року. Тоді він зізнався, що вже 9 місяців не живе з дружиною через розбіжності та накопичені образи за довгі роки стосунків.
- SLAVIA часто коментувала розрив з коханим в інтерв'ю. Вона наголошувала, що довго намагалася врятувати шлюб, однак не вдалося.
- Артистка підозрювала, що в чоловіка є інша жінка, а також розповідала, коли в парі зникли почуття.
- У розлученні навіть запідозрили Олю Цибульську, однак Дзіздьо запевнив, що між ними не було романтичних стосунків.
- Врещті-решт Дзіздьо та SLAVIA вдалося зберегти дружні стосунки. Зірки розділили фінанси та майно, спілкуються, підтримують один одного, дають поради, а в грудні 2021 року навіть сходили на побачення.