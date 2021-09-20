Не схвалюю, але підтримую, – Оля Полякова пояснила, чому не критикує доньку за лайку в піснях

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала лайливу пісню своєї доньки Маші. Вона пояснила, що не може заборонити дівчині так проявляти свою творчість, хоч сама не схвалює нецензурну лексику.

Донька відомої української співачки Олі Полякової Маша пішла стопами матері та заснувала панк-гурт "Шви". На першому концерті гурту виявилося, що в одній з пісень є нецензурна лексика. За це хвиля хейту полилась як на Машу Полякову, так і на її зіркову матусю.

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Оля Полякова про творчість доньки

Виконавиця розповіла, що Маша не ділилась з нею деталями своєї творчості. Тому Оля Полякова так само, як і всі, вперше почула пісні доньки. Після виступу співачка розмовляла з дівчиною щодо лайки у треках.

Доволі мало матів, вони є, але там ще є і якісь слова, які навіть у риму там зав'язані. Коли я була вже на концерті, я вже зрозуміла, чому вона мені нічого не показувала, бо коли я почула перше слово "пох*й", я ледь не впісялася. Я тобі чесно скажу, я з нею говорила, я кажу: "Ну, ти ж розумієш, що я твоя мати?" – вона каже: "Ну і що? Якщо ти моя мати, то я не маю права розвиватися, як я хочу?" – поділилась артистка.

Оля Полякова наголосила, що з власного досвіду знає, як почувається дитина коли її не підтримують. Вона пригадала, що коли хотіла вступити до музичного училища, мати спитала її: "А в тебе що, голос є?". Тому знаменитість не може не підтримати Машу, хоч нецензурну лексику в піснях не схвалює.

Так що я знаю, про що я говорю, я не хочу, щоб мої діти потім все життя доказували всім, собі й своєму психотерапевту, що вони чогось варті. Я не схвалюю, але я підтримую. Ну співає вона матюки, подумаєш. А Моргенштерн, можна подумати, своїми губками псалми співає,

– підкреслила зірка.

Водночас Оля Полякова зізналась, що й сама не намагається позбутися слів-паразитів чи лайок у мовленні.

"Я вважаю матюки частиною твердої життєвої позиції і якщо іноді не можна по іншому, то я й сама матюкаюся. Тому я не сильно свою Машу сварила, бо якщо мама матюкається, то що дитині робити", – зазначила співачка.

Творчість Маші Полякової