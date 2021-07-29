Фігурою 37-річної Олі Полякової захоплюється багатомільйонна аудиторія. Співачка часто публікує сміливі фото в купальниках, однак останній кадр викликав хвилю обговорення в мережі.
До теми Оля Полякова відреагувала на критику лайливої пісні своєї доньки
Фани запідозрили Полякову в пластиці грудей. Ба більше, публіка вважає, що операція була невдалою, адже її принади виглядають неприродно:
- "Груди, мабуть, силіконові! Ми всі бачимо";
- "Ой, який стрьомний силікон. Поганий ракурс для фото";
- "Пластичний хірург у вас так собі";
- "Боже, скільки ж силікону";
- "Груди точно не свої";
- "Що з грудьми, справді? Тут навіть не в ракурсі справа";
- "Дуже не натуральні. Красива фігура, все ідеально, а пластика дуже виділяється".
Відповідь Полякової на чутки про пластику
Співачка не стала заперечувати, що вдавалась до пластики грудей. Натомість вона засудила підписників за те, що їх цікавить лише її зовнішність, а не внутрішній світ.
Яке вам діло до чужих грудей, ніг, дупи, морди? Невже людей оцінюють лише по зовнішності? Це ж маячня, коли в цьому світі головніше мати груди, а не мізки, дупу, а не співчуття, губи, а не власну позицію,
– емоційно написала Оля Полякова.
"Ви розумієте, що зовнішність – це чиста смаківщина. Те, що подобається одному, – не любо іншому. Це взагалі не предмет для суперечки! Я витримаю будь-який хейт і критику", – додала зірка.
Знаменитість зазначила: найбільше її гнітить те, що ейджистські та бодішеймерські коментарі летять не лише на її адресу, а й в бік дітей і підлітків. Схоже, Полякова має на увазі свою доньку Машу, яка неодноразово потерпала від хейтерів.