Фігурою 37-річної Олі Полякової захоплюється багатомільйонна аудиторія. Співачка часто публікує сміливі фото в купальниках, однак останній кадр викликав хвилю обговорення в мережі.

До теми Оля Полякова відреагувала на критику лайливої пісні своєї доньки

Фани запідозрили Полякову в пластиці грудей. Ба більше, публіка вважає, що операція була невдалою, адже її принади виглядають неприродно:

"Груди, мабуть, силіконові! Ми всі бачимо";

"Ой, який стрьомний силікон. Поганий ракурс для фото";

"Пластичний хірург у вас так собі";

"Боже, скільки ж силікону";

"Груди точно не свої";

"Що з грудьми, справді? Тут навіть не в ракурсі справа";

"Дуже не натуральні. Красива фігура, все ідеально, а пластика дуже виділяється".

Відповідь Полякової на чутки про пластику

Співачка не стала заперечувати, що вдавалась до пластики грудей. Натомість вона засудила підписників за те, що їх цікавить лише її зовнішність, а не внутрішній світ.

Яке вам діло до чужих грудей, ніг, дупи, морди? Невже людей оцінюють лише по зовнішності? Це ж маячня, коли в цьому світі головніше мати груди, а не мізки, дупу, а не співчуття, губи, а не власну позицію,

– емоційно написала Оля Полякова.

"Ви розумієте, що зовнішність – це чиста смаківщина. Те, що подобається одному, – не любо іншому. Це взагалі не предмет для суперечки! Я витримаю будь-який хейт і критику", – додала зірка.

Знаменитість зазначила: найбільше її гнітить те, що ейджистські та бодішеймерські коментарі летять не лише на її адресу, а й в бік дітей і підлітків. Схоже, Полякова має на увазі свою доньку Машу, яка неодноразово потерпала від хейтерів.