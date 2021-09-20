Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша пошла по стопам матери и основала панк-группу "Швы". На первом концерте группы оказалось, что в одной из песен есть нецензурная лексика. За это волна хейта полилась как на Машу Полякову, так и на ее звездную мамочку.

Читайте также Какое вам дело, – Оля Полякова ответила на обвинения фанов о неудачной пластике груди

Оля Полякова о творчестве дочери

Исполнительница рассказала, что Маша не делилась с ней деталями своего творчества. Поэтому Оля Полякова так же, как и все, впервые услышала песни дочери. После выступления певица разговаривала с девушкой о ругательствах в треках.

"Довольно мало матов, они есть, но там еще есть и какие-то слова, которые даже в рифму там завязаны. Когда я была уже на концерте, я уже поняла, почему она мне ничего не показывала, потому что когда я услышала первое слово "пох*й", я чуть не опписалась. Я тебе честно скажу, я с ней говорила, я говорю: "Ну, ты же понимаешь, что я твоя мать?" – она ​​говорит: "Ну и что? Если ты моя мать, я не имею права развиваться, как я хочу?" – поделилась артистка.

Оля Полякова отметила, что по собственному опыту знает, как чувствует себя ребенок, когда его не поддерживают. Она вспомнила, что когда хотела поступить в музыкальное училище, мать спросила ее: "А у тебя что, голос есть?". Поэтому знаменитость не может не поддержать Машу, хотя нецензурную лексику в песнях не одобряет.

Так что я знаю, о чем я говорю, я не хочу, чтобы мои дети потом всю жизнь доказывали всем, себе и своему психотерапевту, что они чего-то стоят. Я не одобряю, но я поддерживаю. Ну поет она матом, подумаешь. А Моргенштерн, можно подумать, своими губками псалмы поет,

– подчеркнула звезда.

В то же время Оля Полякова призналась, что и сама не пытается избавиться слов-паразитов или ругательств в речи.

"Я считаю мат частью твердой жизненной позиции и если иногда нельзя иначе, то я и сама матерюсь. Поэтому я не сильно свою Машу ругала, потому что если мама матерится, то что ребенку делать", – отметила певица.

Творчество Маши Поляковой