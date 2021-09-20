Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша пошла по стопам матери и основала панк-группу "Швы". На первом концерте группы оказалось, что в одной из песен есть нецензурная лексика. За это волна хейта полилась как на Машу Полякову, так и на ее звездную мамочку.
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Оля Полякова о творчестве дочери
Исполнительница рассказала, что Маша не делилась с ней деталями своего творчества. Поэтому Оля Полякова так же, как и все, впервые услышала песни дочери. После выступления певица разговаривала с девушкой о ругательствах в треках.
"Довольно мало матов, они есть, но там еще есть и какие-то слова, которые даже в рифму там завязаны. Когда я была уже на концерте, я уже поняла, почему она мне ничего не показывала, потому что когда я услышала первое слово "пох*й", я чуть не опписалась. Я тебе честно скажу, я с ней говорила, я говорю: "Ну, ты же понимаешь, что я твоя мать?" – она говорит: "Ну и что? Если ты моя мать, я не имею права развиваться, как я хочу?" – поделилась артистка.
Оля Полякова отметила, что по собственному опыту знает, как чувствует себя ребенок, когда его не поддерживают. Она вспомнила, что когда хотела поступить в музыкальное училище, мать спросила ее: "А у тебя что, голос есть?". Поэтому знаменитость не может не поддержать Машу, хотя нецензурную лексику в песнях не одобряет.
Так что я знаю, о чем я говорю, я не хочу, чтобы мои дети потом всю жизнь доказывали всем, себе и своему психотерапевту, что они чего-то стоят. Я не одобряю, но я поддерживаю. Ну поет она матом, подумаешь. А Моргенштерн, можно подумать, своими губками псалмы поет,
– подчеркнула звезда.
В то же время Оля Полякова призналась, что и сама не пытается избавиться слов-паразитов или ругательств в речи.
"Я считаю мат частью твердой жизненной позиции и если иногда нельзя иначе, то я и сама матерюсь. Поэтому я не сильно свою Машу ругала, потому что если мама матерится, то что ребенку делать", – отметила певица.
Творчество Маши Поляковой
- В конце июля дочь Оли Поляковой выступила на первом концерте со своей группой "Швы". Среди авторских песен девушки была такая: "Да мне пох*й на твои советы". Это привело к неоднозначной реакции в сети.
- Впоследствии звездная мама отреагировала на критику, которую услышала в свой адрес и сторону дочери. Она отметила, что песня Маши по сравнению с другими треками, которые слушает молодежь, – "сказки для детей".
- Затем Маша Полякова сама объяснила, почему использовала мат в песне. По ее словам, группа пытается бороться против эйджизма и сексизма. "Мне многие написали:"Почему девочка матерится?". А почему ребятам можно материться? У них больше свободы? Против эйджизма, ибо вы все мне пишете: "Рано, рано тебе еще такое выставлять". А в 50 лет мне не будет рано? Будет уже поздно", – подчеркнула дочь артистки.