Щоправда, різку заяву дівчинка зробила не у своєму профілі, а в інстаграм-сторіс зіркової матусі, за якою стежить 2,4 мільйона користувачів. Оля Полякова наголосила, що лише лінивий не написав про її "матюкливі пісні", тому 16-річній Маші варто публічно роз'яснити ситуацію.

Варто знати Донька Олі Полякової відіграла перший сольний концерт: лайлива пісня та реакція зіркової матусі

"Ми бунтуємо проти сексизму й ейджизму. Мені багато хто написав: "Чому дівчинка матюкається?". А чому хлопцям можна матюкатися? У них більше свободи? Це якесь упередження, що дівчина не повинна матюкатися, чи вона навіть не має права цього робити. Проти ейджизму, бо ви всі мені пишете: "Рано, рано тобі ще таке виставляти". А в 50 років мені не буде рано? Буде вже пізно. Виходить, немає правильного часу, щоб просто бути собою", – висловилась Маша Полякова.

Натомість Оля Полякова опублікувала допис, яким наголосила, що дітей потрібно не ранити, а любити й підтримувати.

"Коли починаєш відвідувати психотерапевта, з'ясовується, що все, що рухає тобою по життю, це прагнення довести батькам, що ти чогось вартий. З одного боку це двигун власного прогресу, з іншого – в тобі оселяється відчуття тривоги, що супроводжує тебе весь час, агресія, самокритика, апатія. Потрібно було всього-на-всього отримати краплинку підтримки й любові від найрідніших", – написала знаменитість.

Зазначимо, Оля Полякова й раніше підтримувала доньку: