Не дай Боже перетнемося за лаштунками, – Потап пригрозив Баскову, Газманову та іншим путіністам

24 травня 2022 , 16:46
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Джерело:

інстаграм Потапа

У своєму інстаграмі з 2-мільйонною аудиторією Потап опублікував фото зграї російських зірок, які продалися за рублі й хвалять Путіна за війну в Україні. Репер натякнув, що якщо перетнеться з кремлівськими пропагандистами в реальному житті, то їм буде непереливки.

Потап показав спільну світлину російських знаменитостей, які не те що замовчують війну в Україні, а відкрито захоплюються так званою "спецоперацією" свого диктатора. На ній Олег Газманов, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Надія Бабкіна, Микола Басков, Олександр Маршал. По кількох з ним репер пройшовся окремо.

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Потап пригрозив зіркам-путіністам 

Співак нагадав, що Лариса Доліна, яка на пару з Лепсом співала на так званому "дні республіки" в Донецьку, з трьох років жила в Одесі, Олександр Маршал починав свою з київських ресторанів, а Микола Басков узагалі народний артист України. 

"Найцікавіше, що Доліна з Одеси, а Баскову Яник дав народного України чи що, а Газманов взагалі – Газман, Маршал – з київських ресторанів музикант. І це наші колишні колеги", – наголосив Потап. 

Я обіцяю вам, що якщо не дай Боже ми десь перетнемося за лаштунками, на звання не подивлюся. Відповідатимете за те, що відкрито підтримали вбивства та насильство над іншими людьми,
– пригрозив репер. 

"Парад виродків", – прокоментувала Даша Астаф'єва. 

Зірки-путіністи, яким пригрозив Потап: фото

Фоловери теж підтримали Потапа, а деякі з них зауважили, що на "дошці ганьби" не вистачає Філіпа Кіркорова:

  • "Гнилі, убогі, продажні скоти";
  • "Вічна ганьба";
  • "Продажна мерзота. За гроші ці с*ки і не таке будуть підтримувати. Гниль кацапська";
  • "Мабуть, у них совісті ніколи й не було, інакше куди б вона раптом поділася";
  • "Вони ніколи й не приховували свою ненависть до українського народу";
  • "Горіть у пеклі, потвори";
  • "Ці люди – сліпі виродки";
  • "Ще Філі не вистачає".

З ким з російського шоу-бізу посварився Потап 

  • Репер побив горшки з Тіматі, який "наїхав" на Макса Барських. Він дорікнув артисту, що той "обирає слабших і ображає їх". 
  • Потап звертався й до путініста Безрукова, який підтримує війну в Україні. Він зачитав йому вірш про "безруких і безногих" російських вояк. 
Автор: Марина Джура