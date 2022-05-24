Відомо, що Поліна Логунова знайшла у США нове кохання та вже отримала пропозицію одружитись від нього. Жінка освоюється у країні та побувала на великій рейв-вечірці у Лас-Вегасі разом з чоловіком. Це був щорічний фестиваль електронної танцювальної музики Electric Daisy Carnival.

Читайте також Донька Сніжани Єгорової, яка емігрувала у США, відповіла хейтерам і показала, де живе

"Лас-Вегас! EDC! Найнеймовірніший рейв" – підписала вона відео, яке не оцінили її шанувальники.

Реакція мережі

Поліна є родом з Мінська, Білорусі, проте довгий час прожила в Україні та народила там доньку Богдану від українського актора Дмитра Ступки. Тому українці засудили жінку за її відверті кадри з оголеним бойфрендом, яскравим образом для вечірки й танцями.

"Бенкет під час чуми";

"Погань!";

"Україна вам дала прихисток на багато років, а тут таке… Невже не болить серце?";

"Якщо чесно, був про вас іншої думки, а тепер розумію, що помилявся. Ви реально з розуму повиживали, інстаграмники??? У нас щодня гинуть люди, чи ви забули, що війна?";

"Жах, для чого це показувати в інстаграм людям, які живуть у війні зараз? Відпочивайте на здоров'я, але для чого це постити? Світ перевернувся";

"В умовах війни – цинічно виставляти розваги, коли люди ховають близьких";

"Мені здається, що потрібно совість мати, виставляти таке відео. Гуляй, танцюй, але навіщо показувати нам це. Коли ми постійно плачемо".

Втім, знайшлись і ті, хто не побачив у цьому нічого поганого:

"Читаю коментарі Люди, Поліна для України робить не на публіку, переказує немалі гроші для допомоги армії та дітям, а вас понесло, що людина один раз вирішила відволіктися від усього що відбувається, щоб не збожеволіти, заспокойтеся вже";

"Дуже цікаво, як усі накинулися на Поліну, яка живе в США, громадянку Білорусі, але самі при цьому сидять у Києві в ресторанах, п'ють просеко, ходять у гості, сміються, намагаються відволіктися від війни";

"Круто як";

"Коментатори, ви так пишете, тому хотіли б бути на її місці, а не на своєму, так?".

Сама ж Поліна понад добу не виходила у соцмережу, проте відеоролик з вечірки не видалила та коментарі не закрила. А ось ексчоловік Дмитро Ступка оцінив допис колишньої дружини вподобанням.