Потап показав спільну світлину російських знаменитостей, які не те що замовчують війну в Україні, а відкрито захоплюються так званою "спецоперацією" свого диктатора. На ній Олег Газманов, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Надія Бабкіна, Микола Басков, Олександр Маршал. По кількох з ним репер пройшовся окремо.

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Потап пригрозив зіркам-путіністам

Співак нагадав, що Лариса Доліна, яка на пару з Лепсом співала на так званому "дні республіки" в Донецьку, з трьох років жила в Одесі, Олександр Маршал починав свою з київських ресторанів, а Микола Басков узагалі народний артист України.

"Найцікавіше, що Доліна з Одеси, а Баскову Яник дав народного України чи що, а Газманов взагалі – Газман, Маршал – з київських ресторанів музикант. І це наші колишні колеги", – наголосив Потап.

Я обіцяю вам, що якщо не дай Боже ми десь перетнемося за лаштунками, на звання не подивлюся. Відповідатимете за те, що відкрито підтримали вбивства та насильство над іншими людьми,

– пригрозив репер.

"Парад виродків", – прокоментувала Даша Астаф'єва.

Зірки-путіністи, яким пригрозив Потап: фото

Фоловери теж підтримали Потапа, а деякі з них зауважили, що на "дошці ганьби" не вистачає Філіпа Кіркорова:

"Гнилі, убогі, продажні скоти";

"Вічна ганьба";

"Продажна мерзота. За гроші ці с*ки і не таке будуть підтримувати. Гниль кацапська";

"Мабуть, у них совісті ніколи й не було, інакше куди б вона раптом поділася";

"Вони ніколи й не приховували свою ненависть до українського народу";

"Горіть у пеклі, потвори";

"Ці люди – сліпі виродки";

"Ще Філі не вистачає".

З ким з російського шоу-бізу посварився Потап