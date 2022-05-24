Потап показав спільну світлину російських знаменитостей, які не те що замовчують війну в Україні, а відкрито захоплюються так званою "спецоперацією" свого диктатора. На ній Олег Газманов, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Надія Бабкіна, Микола Басков, Олександр Маршал. По кількох з ним репер пройшовся окремо.
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Потап пригрозив зіркам-путіністам
Співак нагадав, що Лариса Доліна, яка на пару з Лепсом співала на так званому "дні республіки" в Донецьку, з трьох років жила в Одесі, Олександр Маршал починав свою з київських ресторанів, а Микола Басков узагалі народний артист України.
"Найцікавіше, що Доліна з Одеси, а Баскову Яник дав народного України чи що, а Газманов взагалі – Газман, Маршал – з київських ресторанів музикант. І це наші колишні колеги", – наголосив Потап.
Я обіцяю вам, що якщо не дай Боже ми десь перетнемося за лаштунками, на звання не подивлюся. Відповідатимете за те, що відкрито підтримали вбивства та насильство над іншими людьми,
– пригрозив репер.
"Парад виродків", – прокоментувала Даша Астаф'єва.
Зірки-путіністи, яким пригрозив Потап: фото
Фоловери теж підтримали Потапа, а деякі з них зауважили, що на "дошці ганьби" не вистачає Філіпа Кіркорова:
- "Гнилі, убогі, продажні скоти";
- "Вічна ганьба";
- "Продажна мерзота. За гроші ці с*ки і не таке будуть підтримувати. Гниль кацапська";
- "Мабуть, у них совісті ніколи й не було, інакше куди б вона раптом поділася";
- "Вони ніколи й не приховували свою ненависть до українського народу";
- "Горіть у пеклі, потвори";
- "Ці люди – сліпі виродки";
- "Ще Філі не вистачає".
З ким з російського шоу-бізу посварився Потап
- Репер побив горшки з Тіматі, який "наїхав" на Макса Барських. Він дорікнув артисту, що той "обирає слабших і ображає їх".
- Потап звертався й до путініста Безрукова, який підтримує війну в Україні. Він зачитав йому вірш про "безруких і безногих" російських вояк.