Потап показал общую фотографию российских знаменитостей, которые не то что умалчивают войну в Украине, а открыто восхищаются так называемой "спецоперацией" своего диктатора. На ней Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Николай Басков, Александр Маршал. По нескольким с ним рэпер прошелся отдельно.

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Потап пригрозил звездам-путинистам

Певец напомнил, что Лариса Долина, которая на пару с Лепсом пела на так называемом "дне республики" в Донецке, с трех лет жила в Одессе, Александр Маршал начинал свою с киевских ресторанов, а Николай Басков вообще народный артист Украины.

"Самое интересное, что Долина из Одессы, а Баскову Яник дал народного Украины что ли, а Газманов вообще – Газман, Маршал – из киевских ресторанов музыкант. И это наши бывшие коллеги", – подчеркнул Потап.

Я обещаю вам, что если не дай Бог мы где-нибудь пересечемся за кулисами, на звание не посмотрю. Будете отвечать за то, что открыто поддержали убийства и насилие над другими людьми,

– пригрозил рэпер.

"Парад уродов", – прокомментировала Даша Астафьева.

Звезды-путинисты, которым пригрозил Потап: фото

Фоловеры тоже поддержали Потапа, а некоторые из них заметили, что на "доске позора" не хватает Филиппа Киркорова:

"Гнилые, убогие, продажные скоты";

"Вечный позор";

"Продажная мерзость. За деньги эти с*ки и не такое будут поддерживать. Гниль кацапская";

"Видимо, у них совести никогда и не было, иначе куда бы она вдруг делась";

"Они никогда и не скрывали свою ненависть к украинскому народу";

"Горите в аду, уроды";

"Эти люди – слепые ублюдки";

"Еще Фили не хватает".

С кем из российского шоу-биза поругался Потап