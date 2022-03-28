У Сергія Безрукова з "Бригади" міцна дружба з Путіним. Він радів незаконній окупації Криму, отримував з його рук державні нагороди, приймав привітання з ювілеєм. Тепер актор покриває злочини свого президента в Україні.

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Сергій Безруков віщає про "русскій мір"

Днями він опублікував у своєму телеграм-каналі відео, в якому театрально продекламував вірш Пушкіна "Клеветникам России". У ньому чергові казки про могутню імперію та втручання Заходу, якими промивають мізки на федеральних каналах.

Сергій Безруков декламує Пушкіна: відео

Потап відповів Сергію Безрукову

Український репер Потап присвятив Безрукову вірш. У ньому він пояснив актору, що вони "не брати, а вороги", і нагадав, про розхвалених російських вояк, які повертаються на Росію без рук, без ніг і без голів.

"Ведь пачками везут без руков и без ногов, без голов, твоих же соплеменников, Сережа, которых все тут держат за л*хов… Сережа, на своей земле сражаться, не на соседа нападать… И русский воин если возвратиться, то уж без рук, без глаз и без ноги", – висловився Потап російською. Схоже, аби путіністу дійшло.

Потап читає вірш Сергію Безрукову: відео

Дотепну творчість репера оцінили його зіркові друзі: