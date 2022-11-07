Тополя дякує, а Кароль обурюється: як учасники суддівського відбору реагують на голосування

7 листопада завершилось онлайн-голосування в застосунку "Дія", де українці змогли проголосувати за журі Нацвідбору Євробачення. Трійку лідерів зайняли Тополя, Джамала та Саніна, але не всі учасники голосування згідні з результатами. Нижче читайте, якою була їхня реакція.

Наприкінці жовтня організатори Євробачення-2023 оголосили, що тепер українці зможуть самостійно обрати суддів Нацвідбору, які вершитимуть долю майбутніх конкурсантів. Завдяки їхнім настановам та балам ми дізнаємось, хто поїде представляти Україну на конкурсі у Великій Британії наступного року.

Важливо Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення-2023: якій співачці програла Тіна Кароль

В онлайн-голосуванні участь брали:

Джамала

DZIDZIO (Михайло Хома)

Тіна Кароль

Злата Огнєвіч

Катерина Павленко (Monokate)

Костянтин Томільченко

Юлія Саніна

Тарас Тополя

Валерій Харчишин

Станом на 10:00 7 листопада визначилась остаточна трійка лідерів голосування:

Тарас Тополя

Джамала

Юлія Саніна

Як повідомили у Суспільному, Тополя отримав 17,41% прихильності, Джамала – 15,71%, а вокалістка The Hardkiss – 15,70%. Щоправда у додатку "Дія" по завершенню голосування Саніна мала 15,69%, що всього на 0,1% стало більшим від Тіни Кароль – вона набрала 15,68%. За загальним підрахунком співачці не виставило 51 голосу, щоб потрапити у трійку лідерів.

Реакція співаків

Артисти по-різному відреагували на результати конкурсу, попри те, що в голосуванні взяли участь пів мільйона українців.

Однією з перших на вибір українців відреагувала Юлія Саніна. Вона боролась за 3 місце з Тіною Кароль, яка, до речі, є її близькою подругою. "Дякую усім, хто голосував за мене. Оберемо найкращого артиста разом", – написала вона.



Юлія Саніна відреагувала на голосування Нацвідбору / Фото з інстаграм-сторіс

Тіна Кароль своєю чергою опублікувала порівняння скриншотів з "Дії" та Суспільного, де "підкрутили" результати Юлії до більшого показника. "Чому 15,68 – це 15, а 15,69 – це 16? Без образ, просто фан", – написала в мережі Кароль.



Тіна Кароль про результати голосування / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Джамала лаконічно подякувала в мережі українцям за довіру, поширивши допис фан-спільноти Євробачення про результати голосування.



Джамала подякувала фанатам / Фото з інстаграм-сторіс артистки

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя зараз перебуває з родиною у США та звідти дякує прихильникам за великий кредит довіри до нього та його творчості.

Дякую всім хто віддав свій голос! Ціную. Постараюся відповідати очікуванням. А ось моє найдорожче у світі журі вже давно у правильному кріслі. Безпристрасне, модне і суворе. Дякую, кохана Alyosha, за цю принцесулю. PS: А якщо серйозно, гадаю, ви розумієте, що це була лише репетиція. Готуйте телефони для більш масштабних опитувань, у яких візьмуть участь вже мільйони,

– заінтригував Тополя.

Колишня представниця Євробачення-2013 Злата Огнєвіч з гідністю прийняла результати голосування та подякувала 30 тисячам людей за довіру.

"Завершилося голосування за журі у національному відборі на Євробаченні. Такої підтримки, як за цей тиждень я давно не отримувала. Понад 30 тисяч людей хотіли бачити саме мене, я вдячна Суспільному та "Дії" за чесне та відкрите голосування. У цьому році в журі будуть найдостойніші, бо їх справедливо обрали люди. Вітаю The Hardkiss, Джамалу і Тараса Тополю. Чекатиму на відбір та, можливо, зробимо з вами стрім або огляд на учасників Нацвідбору, як вам ця ідея?" – написала Злата.

Щодо Михайла Хоми, Констянтина Томільченка, Катерини Павленко та Валерія Харчишина – то вони поки що не відреагували на результати голосування.

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Задля безпеки учасників та команди Суспільного прямий ефір влаштують в укритті. За його організацію взялося ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", що належить сім'ї Віктора Пінчука. До 17 листопада організатори обіцяють оприлюднити список 10 учасників Нацвідбору, один з яких поїде на конкурс. Пісні виконавців з'являться на стримінгах за 2 – 3 тижні до самого відбору. До лонглиста Нацвідбору загалом ввійшли 36 музикантів з майже 300 претендентів.