В конце октября организаторы Евровидения-2023 объявили, что теперь украинцы смогут самостоятельно выбрать судей Нацотбора, которые будут вершить судьбу будущих конкурсантов. Благодаря их установкам и баллам мы узнаем, кто поедет представлять Украину на конкурсе в Великобритании в следующем году.

Важно Украинцы выбрали жюри Нацотбора на Евровидение-2023: какой певице проиграла Тина Кароль

В онлайн-голосовании участвовали:

Джамала

DZIDZIO (Михаил Хома)

Тина Король

Злата Огневич

Екатерина Павленко (Monokate)

Константин Томильченко

Юлия Санина

Тарас Тополя

Валерий Харчишин

По состоянию на 10:00 7 ноября определилась окончательная тройка лидеров:

Тарас Тополя

Джамала

Юлия Санина

Как сообщили в Общественном, Тополя получил 17,41% приверженности, Джамала – 15,71%, а вокалистка The Hardkiss – 15,70%. Правда в приложении "Дия" по завершению голосования Санина имела 15,69%, что всего на 0,1% стало больше Тины Кароль – она набрала 15,68%. По общему подсчету певице не хватило 51 голоса, чтобы попасть в тройку лидеров.

Реакция певцов

Артисты по-разному отреагировали на результаты конкурса, несмотря на то, что в голосовании приняли участие полмиллиона украинцев.

Одной из первых на выбор украинцев отреагировала Юлия Санина. Она боролась за 3-е место с Тиной Кароль, которая, кстати, является ее близкой подругой. "Спасибо всем, кто голосовал за меня. Выберем лучшего артиста вместе", – написала она.



Юлия Санина отреагировала на голосование Нацотбора / Фото с инстаграм-сторис

Тина Кароль в свою очередь опубликовала сравнение скриншотов из "Дия" и Общественного, где "подкрутили" результаты Юлии к большему показателю. "Почему 15,68 – это 15, а 15,69 – это 16? Без оскорблений, просто фан", – написала в сети Кароль.



Тина Кароль о результатах голосования / Фото с инстаграм-сторис певицы

Джамала лаконично поблагодарила в сети украинцев за доверие, распространив сообщение фан-сообщества Евровидения о результатах голосования.



Джамала поблагодарила фанатов / Фото из инстаграм-сторис артистки

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя сейчас находится с семьей в США и оттуда благодарит поклонников за большой кредит доверия к нему и его творчеству.

Спасибо всем кто отдал свой голос! Ценю. Постараюсь соответствовать ожиданиям. А вот мое самое дорогое в мире жюри уже давно в правильном кресле. Бесстрастное, модное и строгое. Спасибо, любимая Alyosha, за эту принцесулю. PS: А если серьезно, думаю, вы понимаете, что это была только репетиция. Готовьте телефоны для более масштабных опросов, в которых примут участие уже миллионы,

– заинтриговал Тополя.

Бывшая представительница Евровидения-2013 Злата Огневич с достоинством приняла результаты голосования и поблагодарила 30 тысяч человек за доверие.

"Завершилось голосование за жюри в национальном отборе на Евровидении. Такой поддержки, как за эту неделю я давно не получала. Более 30 тысяч человек хотели видеть именно меня, я благодарна Общественному и "Дия" за честное и открытое голосование. В этом году в жюри будут самые достойные, потому что их справедливо выбрали люди. Поздравляю The Hardkiss, Джамалу и Тараса Тополю. Буду ждать отбора и, возможно, сделаем с вами сдержку или обзор участников Нацотбора, как вам эта идея?", – написала Злата.

Что касается Михаила Фомы, Константина Томильченко, Екатерины Павленко и Валерия Харчишина – то они пока не отреагировали на результаты голосования.

Напомним, что финал Нацотбора Евровидения-2023 состоится 17 декабря в Киеве. В целях безопасности участников и команды Общественного прямой эфир устроят в укрытии. За его организацию взялось ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", принадлежащее семье Виктора Пинчука. До 17 ноября организаторы обещают обнародовать список 10 участников Нацотбора, один из которых отправится на конкурс. Песни исполнителей появятся на стримингах за 2-3 недели до самого отбора. В лонглист Нацотбора в общей сложности вошли 36 музыкантов из почти 300 претендентов.